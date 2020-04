Eigentlich würde das Taubertal-Festival in diesem Jahr sein Jubiläum feiern. Vom 7. bis 9. August soll die 25. Auflage des Musikereignisses bei Rothenburg über die Bühne gehen. Namhafte Bands wie Fettes Brot hatten bereits zugesagt. Dann kam Corona.

Großveranstaltungen mussten im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus früh dran glauben. Am 10. März hat Bayern als erstes Bundesland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten untersagt. In Bayern galt das Verbot vorerst bis zum 19. April. Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich bislang verhalten zu Lockerungen. „Es gibt Bereiche, da kann es schneller gehen, es gibt Bereiche, da wird es sicher länger dauern“, erklärte er noch am Ostersamstag. Seit Mittwochnachmittag aber ist nach der Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten klar, dass Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August untersagt sind.

Eine Absage des Festivals wäre damit unumgänglich. Noch vor dem Beschluss in Berlin sagte Florian Zoll von der Event-Agentur KARO, die das Taubertal-Festival veranstaltet, dass es „nicht gut aussieht“. Vergangene Woche hatte sich die Agentur an die Öffentlichkeit gewandt. Darin schreibt sie vom hohen Infektionsrisiko, das von Großveranstaltungen ausgeht. Außerdem wären am Taubertal-­Festival rund 1500 Helfer von Polizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr und THW im Einsatz. „Diese werden möglicherweise an anderer Stelle dringender gebraucht“, heißt es weiter.

„Wir werden das Festival nicht rein aus wirtschaftlichen Gründen mit aller Gewalt durchziehen und die Leute gefährden“, sagte Zoll zum Stand vor wenigen Tagen. Selbst wenn die Behörden das Festival genehmigt hätten, müsse man sich fragen, „ob es überhaupt angebracht ist, die Veranstaltung zu machen. Da spielen ganz viele Aspekte mit rein, auch soziale und moralische.“

Bekommen Bands ihre Gage?

Die Agentur KARO richtet den Blick deshalb bereits auf das nächste Jahr. Viele Bands, sagt Florian Zoll, hätten bereits erklärt, auch 2021 zur Verfügung zu stehen, sollte das Festival in diesem Jahr ausfallen. Müsste das Festival aufgrund einer „höheren Gewalt“ abgesagt werden, hätten die Bands grundsätzlich keinen Anspruch auf ihre Gage, auch wenn die Verträge individuell gestaltet werden. „Bei den Bands überwiegt ein solidarischer Gedanke“, so Zoll. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Band auf Entschädigung pocht. Die wüsste ja auch, dass sie in so einem Fall wohl nicht mehr gebucht werden würde.“ Die schottische Alternative-Band Biffy Clyro, einer der diesjährigen Headliner im Taubertal, hat den Verkauf der Tickets für ihre eigene Tour 2020/21 bis auf Weiteres verschoben.

Tickets für das diesjährige Festival würden bei einer Absage ihre Gültigkeit bis zum nächsten Jahr behalten, versichert Florian Zoll. Aufgrund eines Unwetters mussten im vergangenen Jahr der Festivalbetrieb am Freitag teilweise abgesagt werden. Besucher mit Tagesticket für den Freitag erhielten damals 70 Prozent des Kaufpreises zurückerstattet.

Laut dem Bundesverband der Verbraucherzentralen haben Ticketkäufer bei einer Absage von Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus ein Recht auf Erstattung des Ticketpreises. Florian Zoll hofft, dass das nicht alle einfordern: „Wir würden unsere Besucher bitten, ihre Tickets zu behalten. Eine vollständige Rückabwicklung aller Käufe wäre für uns nur schwer zu verkraften.“