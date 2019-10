In der Gunst von Häuslesbauern steht die Gemeinde Rot am See ganz weit oben: Bauplätze verkaufen sich quasi in Windeseile. Andererseits fehlt es auch in Rot am See an Mietwohnungen für Menschen, die sich den Traum vom Eigenheim nicht leisten können. Auch der Gemeinderat sieht diesen Bedarf – und hat jetzt diese „Baulücke“ mit neuen Vorgaben für ein Baugebiet geschlossen.

Im Baugebiet „Stöcke“ am Ortsrand von Rot am See an der Straße nach Gerabronn wachsen seit dem Jahr 2015 die Häuser wie Pilze aus dem Boden. Das Areal ist überaus beliebt bei Bauherren – auch bei Investoren, die dort Mietwohnungen errichten wollen. Seit 2018 ermöglicht eine Änderung des Bebauungsplanes, dass hier auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden können.

Mehr Wohnungen zulässig

Das Kommunalparlament hat jetzt die Zahl der möglichen Domizile in einem zweiten Bauabschnitt entlang eines Lärmschutzwalls deutlich erhöht: Statt sechs sind nunmehr neun Wohnungen pro Einzelhaus und statt drei Wohnungen je Doppelhaushälfte können in dieser Bauform vier Wohnungen errichtet werden. Ansonsten bleiben alle Festlegungen des Bebauungsplanes „Stöcke“ unverändert.

Jana Fuhrmann vom Kreisplanungsamt in Hall stellte den Kommunalpolitikern die Planänderungen vor. Den Auftrag für den „Feinschliff“ vergab der Gemeinderat einstimmig an das Kreisplanungsamt. Die Pläne werden dann einen Monat lang öffentlich ausgelegt.

Mehr Platz für Wohnhäuser gibt es künftig auch in Beimbach, wo schon seit 1993 ein Baugebiet namens „Nördlicher Ortsrand“ existiert. Hier sind inzwischen ebenfalls alle Bauplätze verkauft. Ursprünglich war vorgesehen, das Areal in Richtung Osten zu erweitern – was aber in Sachen Grunderwerb scheiterte.

Zukunft liegt im Norden

Stattdessen soll das Beimbacher Baugebiet jetzt nach Norden erweitert werden. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, muss der „alte“ Bebauungsplan zum Teil aufgehoben und das neu zugeschnittene Gebiet in eine Satzung gegossen werden – wofür das Kommunalparlament jeweils einstimmig votierte. Zugleich werden die einschlägigen Vorgaben für Beimbach an die Festsetzungen angepasst, die bereits für die Baugebiete „Stöcke“ und „Taubenrot“ gelten. So gibt es künftig eine größere Auswahl an Dachformen und Dachziegel­farben.

Der Gemeinderat machte zudem den baurechtlichen Weg für eine Erweiterung des Edeka-Marktes in Rot am See frei. Geplant ist auch eine neue Wendeschleife, die die Warenanlieferung erleichtern soll. Die Nachtruhe der Anwohner wird dadurch nicht gestört: In den Bestimmungen für das Sondergebiet ist festgelegt, dass der Nachschub für den Markt auch künftig nur tagsüber geliefert wird. Weil sich das Areal im Überschwemmungsbiet des Seebachs befindet, stehen die Gebäude auf Stelzen. Die Naturschutzbehörde hatte ebenfalls keine Bedenken gegen das Projekt. Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Änderung des Sondergebietes mitsamt Satzung.

Bücherei wird ausgelagert

Eine Kommune muss für ihre Bauvorhaben ebenfalls einen Antrag stellen – in diesem Fall für den Abriss des alten Postgebäudes im Zuge der Rathaus-Sanierung. Genehmigt hat das Kommunalparlament zudem einen Container auf dem Rathausplatz. Dort wird die Gemeindebücherei bis zum Abschluss des Rathausumbaues vorübergehend ihr Domizil haben.

Das könnte dich auch interessieren: