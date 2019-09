Pute ist nicht gleich Pute. Viele der 50 Teilnehmer des Hofrundgangs schauen auf. „Wir als Biobetrieb stellen weibliche Tiere ein, die konventionellen Kollegen männliche.“ Die meisten schauen überrascht. Landwirt Michael Mack fährt fort. „Wir ziehen die Tiere 18 Wochen lang auf, bis sie geschlachtet werden. In den konventionellen Betrieben geht es schneller und die Puten sind beim Schlachten schwerer.“ Bemerkenswert ist: In den Ställen in Weikersholz riecht es fast nicht nach Mist, obwohl die Bedeckung des Bodens aus einem rund 15 Zentimeter dicken Belag aus Dinkelspelzen, Mist und Sägespänen besteht.

Auch wenn der Biolandwirt aus dem Teilort von Rot am See klar die Unterschiede zwischen seinem Betrieb und den Nicht-Biokollegen erklärt, so macht er doch keine Wertung: „Wir kennen uns alle und die anderen machen ebenfalls eine gute Arbeit. Eben auf andere Art.“ Die Investitionen seien hoch. Ein neuer Stall schlage gleich mit 700.000 Euro zu Buche. „Wer in der Maschinerie mal drin ist, der muss auch liefern.“

Seit 1973 wird auf dem Sternhof biologisch gewirtschaftet. Drei Generationen packen mit an, um auf dem 80-Hektar-Betrieb jährlich 22.000 Puten zu mästen. In einem Stall dürfen maximal 2500 Tiere stehen. Das sind umgerechnet 21 Kilogramm pro Quadratmeter. „Im konventionellen Bereich sind 48 Kilo erlaubt“, sagt Mack. „Außerdem müssen die Puten bei uns ein Drittel ihrer Lebenszeit im Freiland verbringen.“ Da heißt es natürlich auch Rücksicht auf die Nachbarn nehmen. Unter der Woche dürfen die Tiere zwischen 7 und 7.30 Uhr raus, am Wochenende erst ab circa 10 Uhr.

Der zeitliche Aufwand für die Landwirte ist enorm. Sobald die Tiere zum Schlachten aus dem Stall ausgezogen sind, beginnt das Reinigen. Das benötigt zwei Tage. Danach steht das Gebäude ein paar Tage leer. „Es erholt sich“, sagt Mack dazu. Und auch die Menschen können diesen einen Stall – von insgesamt drei – einmal kurz gedanklich hinten anstellen. Denn ansonsten werden die Ställe im Vier-Stunden-Rhythmus persönlich in Augenschein genommen.

Mit Knoblauch und Zimt

Im Aufzuchtstall beispielsweise werden dann die 18 Tränken gereinigt, um den Keimdruck zu verringern. Trotzdem kommt auch Mack nicht ohne Behandlungen aus. „Wir wenden viel Homöopathie an, arbeiten beispielsweise mit Knoblauch und Zimt.“ Aber wenn es nicht anders gehe, müsse er auch einmal zu erlaubten härteren Mitteln greifen.Letztlich bringen seine Puten ein Schlachtgewicht von zehn bis zwölf Kilogramm auf die Waage. Die Hähne der konventionellen Kollegen können auch deutlich über 20 Kilo wiegen.

Die Besucher des Rundgangs murmeln, einige sagen: „Das Fleisch schmeckt anders.“ Das bestätigt Gert Hoffmann aus Tübingen. „Man kann es nicht vergleichen, es ist deutlich anders.“ Über den Sonntag gesehen kamen mehr als 1000 Besucher auf den Sternhof. Dementsprechend lang war die Schlange bei der Essensausgabe. Natürlich gab es auch das hofeigene Putenfleisch zum Probieren.

Die Besucher werden auch einen kleinen Eindruck von den Puten mitgenommen haben. Sie sind neugierige Tiere, nähern sich den Gästen vorsichtig und schauen sie genau an. Die Jungtiere spielen und scharren in den Hobelspänen. Entdeckt ein Tier etwas ­Besonderes, bildet sich umgehend eine Traube von Neugierigen.

Und die Gäste werden bemerkt haben, dass sich auf dem regionalen Biofleisch-Markt etwas bewegt. Familie Mack will zwei Millionen Euro in ein neues Putenschlachthaus in Brettheim investieren. „Es fehlt nur noch der rote Punkt für die Baufreigabe“, sagt Michael Mack. „Wenn die Handwerker mitziehen, haben wir es im Februar gebaut.“

