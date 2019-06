Zum ersten Mal veranstaltet der RFV Rot am See am kommenden Wochenende ein Pony-Dressurturnier auf der Reitanlage in Musdorf.

Zwei Tage lang werden am Samstag und Sonntag im 20 x 60 Meter Dressurviereck auf dem großen Musdorfer Turnierplatz unter anderem Qualifikationen zum Bundeschampionat der Dressurponys, eine Wertung zum Pony-Master Baden-Württemberg sowie Pony-Dressuren nach den internationalen Aufgaben der FEI ausgetragen.

Höhepunkt ist am Sonntag um 16.30 Uhr die Pony-Dressur-Kür auf internationalem FEI-Niveau, bei der von den Teilnehmern selbst zusammengestellte Choreografien mit musikalischer Unterlegung vorgestellt werden.

Turnierchef Dr. Volker Hollenbach freute sich bei der Vorbereitung über Unterstützung durch den in Satteldorf ansässigen Landestrainer der Pony-Dressurreiter Rudolf Brügge: „Dank der guten Kontakte von Rudi konnten wir auch in der Pony-Dressur-Szene erfolgreich Fuß fassen. Mit seiner freundlichen Art hat er uns einige Türen geöffnet und wichtige Sponsoren aus dem Pony-Sport für uns begeistert. Dass es einen Bedarf an solchen Turnieren gibt, zeigt das tolle Nennungsergebnis.“

Am Wochenende werden am Samstag und Sonntag täglich über 10 Stunden Pferdesport in Rot am See zu bewundern sein. Insgesamt rechnen die Veranstalter vom RFV Rot am See mit knapp 200 Starts wobei eine Dressuraufgabe je nach Schwierigkeitsgrad zwischen drei und sechs Minuten dauern wird.

