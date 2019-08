Interessierte können am 1. September den Bio-Putenbetrieb der Familie Mack auf dem Sternhof besichtigen.

Der Bio-Putenbetrieb der Familie Mack auf dem Sternhof in Rot am See-Weikersholz öffnet bei einem Hoffest im Rahmen der Aktion „Gläserne Produktion“ am Sonntag, 1. September, von 10 bis 17 Uhr Uhr seine Pforten. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Pfarrer Sarembe. Michael Mack stellt sich den Fragen der Besucher bei mehreren Hofführungen. Der Betrieb hält Bio-Puten mit Weide-Auslauf, hat ein EU-zertifiziertes Schlachthaus und vermarktet einen Teil der Puten im Hofladen direkt. Die Familie Mack bietet gastronomische Spezialitäten von der Biopute an. Der Sportverein sorgt für Kaffee und Kuchen. In einer Ausstellung präsentieren sich Firmen, Handwerker, Lohnunternehmer, Maschinenring sowie Künstler, Kunsthandwerker und Ulis Bastelbus. Ein Kinderprogramm mit Strohhüpfburg und Tretschlepper-Parcours runden das Programm ab. Das Hoffest findet in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt statt. Die „Gläserne Produktion“ ist eine Aktion des Landes. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Nachhaltigkeit der heimischen Landwirtschaft.

