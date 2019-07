Mehr als 2000 Ritte sind für das 19. Hohenloher Reitevent gemeldet. Der Saisonhöhepunkt des RFV Rot am See beginnt am Mittwoch.

Für das in einer Woche startende 19. Hohenloher Reit­event steht mittlerweile der Zeitplan. Von Mittwoch bis Sonntag, 24. bis 28. Juli, werden auf der Reitanlage in Rot am See-Musdorf circa 55 Stunden Springreiten und 43 Stunden Dressur zu sehen sein. Reitvereinsvorsitzender und Turnierchef Dr. Volker Hollenbach freut sich über ein konstant gutes Nennungsergebnis: „Wie in den Vorjahren erwarten wir über 2000 einzelne Ritte in Dressur und Springen. Die letztjährige Ausweitung der Dressurwettbewerbe für Amateurreiter hat sich bewährt, hier starten wir auch dieses Jahr schon wieder am Donnerstag.“

Reiten in Rot am See Dressur für Ponys feiert Premiere Zum ersten Mal veranstaltet der RFV Rot am See am Wochenende ein Pony-Dressurturnier auf der Reitanlage in Musdorf.

Angemeldet haben sich für die fünf Turniertage im Zentrum Hohenlohes in diesem Jahr knapp 500 Reiter mit über 1300 Pferden. Auf dem Programm stehen von Mittwoch bis Sonntag Springprüfungen bis zur Klasse S** (1,50 Meter). Außerdem werden breitensportlich orientierte Prüfungen wie das Musdorfer Speed-Derby (Glücksspringprüfung Klasse A**) oder die Mannschaftsspringprüfung Klasse A*/L/M*, bei der Reiter dreier unterschiedlicher Leistungsstufen eine Mannschaft bilden, ausgetragen.

Für die Ponyreiter sind Pony-Springprüfungen bis zur Klasse M* (1,30 Meter) angeboten, eine davon als letzte Qualifikation zum Pony-Master Baden-Württemberg. Außerdem finden Qualifikationsprüfungen zum Bundeschampionat der Springponys statt.

Im Dressurviereck finden die Prüfungen von Donnerstag bis Sonntag statt. Angeboten wird eine breite Palette von Einsteiger-Wettbewerben bis hin zu anspruchsvollen Dressurprüfungen der Klasse M*.

Reitturnier in Musdorf Herr-der-Ringe-Reiter wird Zweiter Bei der Turnierserie in Rot am See-Musdorf gibt es eine enge Entscheidung und bekannte Gesichter im S*-Springen.

Als Höhepunkt des Turniers starten am Sonntagmittag parallel auf dem Dressur- und Springplatz die beiden Hauptprüfungen des 19. Hohenloher Reitevents. Die Dressurreiter messen sich in der Dressurprüfung Klasse M*. Die Springreiter kämpfen in der Springprüfung Klasse S** mit Stechen (1,50 Meter) um den Großen Preis von Hohenlohe.

Das könnte dich auch interessieren: