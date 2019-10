Kornelia Birghan kommt nicht einfach aus Rot am See. „Ich gehöre nach Rot am See“, sagt sie. Und somit, hat ihr Vater einst zur jugendlichen Kornelia gesagt, gehöre es sich für sie natürlich auch, beim Metzgertanz mitzumachen. Vor 27 Jahren war das. Sie machte mit, sie hatte große Freude daran, immer wieder, letztmals 2003. Jetzt steigt die Pflegeassistentin am Klinikum Crailsheim nach 16-jähriger Pause wieder ein. Ein Arbeitskollege aus der chirurgischen Abteilung hat sie überredet, mit ihm zu tanzen. Wobei, was heißt schon überredet: Birghan ist halt Gribbl durch und durch, die ganze Muswiese über hat sie Urlaub. „Das muss man leben“, sagt sie.

Wie war es, nach so vielen Jahren wieder in die Metzgertanzgruppe zu kommen, als die Proben Mitte September begannen? „Ich bin mit offenen Armen empfangen worden, obwohl mich die meisten ja gar nicht kannten“, berichtet die 43-Jährige. „Die Gruppe ist genial. Da kommst du hin und bist gleich dabei. Das sind halt die ländlichen Menschen – unkompliziert.“

39 Paare machen beim Metzgertanz mit

Und wie schwer war es, die Schritte wieder korrekt auf den Probenboden zu bekommen? „Überhaupt nicht. Ich habe den ersten Takt gehört und es lief“, sagt Birghan und lacht. „Das ist wie Fahrradfahren: Man verlernt es nicht.“ Große Begabung sei nicht vonnöten, um rund ums Metzgertanzfeuer eine gute Figur zu machen, findet sie: „Man hüpft ja mehr, als dass man tanzt.“ Das Füßeüberkreuzen bei gleichzeitigem Fiedeln und Trommeln erfordert aber natürlich schon Geschick. Und dann ist da noch der berüchtigte „Stern“ – eine Figur, bei der alle Tanzrädchen geschmeidig ineinandergreifen müssen.

Übung muss also sein, Metzgertanz-Chefin Corina Mücke sorgt dafür, dass alle am Mittwochabend voll auf der Höhe sind – 39 Paare marschieren dann vom Kinderkarussell zum Reitplatz und halten die Fahne der Muswiesen-Tradition hoch. Kornelia Birghan weiß jetzt schon, dass das Lampenfieber groß sein wird: „Hoffentlich klappt alles.“ Wenn dann hoffentlich alles geklappt hat, wenn sie getanzt und am Wein genippt haben, wenn der Büttel gesprochen hat und das gemeinsam gesungene „Kein schöner Land“ verklungen ist, wenn sie dann in der Reithalle einlaufen, fällt der Druck ab. Dann wird unbeschwert gefeiert.

Doch so weit ist es noch nicht. Erst einmal bereitet sich Birghan am Mittwoch tagsüber akribisch auf den Abend vor: „Mittwoch ist Kränzledooch.“ Will heißen: Im Garten werden Blümchen gesammelt, ihre Mutter bindet sie kunstfertig zusammen. Die „Fländerli“, also die roten, weißen und blauen Bändchen am Kranz, sind übrigens noch dieselben wie damals, als sie mit 16 Jahren Metzgertänzerin wurde: „Das muss bleiben, die Bändchen sind Glücksbringer.“

