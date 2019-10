Einmal im Jahr verwandelt sich ein Dorf bei Rot am See in eine Metropole mit über 250.000 Einwohnern: Die Muswiese zieht die Hohenloher nachweislich seit fast 600 Jahren in ihren Bann – heuer vom 12. bis 17. Oktober.

Der Jahrmarkt in Musdorf ist eine Welt für sich – voller Geschichte und Geschichten, die das Hohenloher Tagblatt bei drei kostenlosen Führungen vorstellt: An den klassischen Markttagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag weiht HT-Redakteur Harald Zigan alle Freunde der Muswiese und solche, die es noch werden wollen, in die oft unbekannten „Geheimnisse“ des hohenlohischen Nationalfestes ein.

Die eineinhalbstündigen Touren beginnen jeweils um 10 Uhr am HT-Stand im BDS-Gewerbezelt. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind Anmeldungen nötig: Einfach unter Telefon 0 79 51 / 4 09-3 21 anrufen oder eine E-Mail an die Adresse redaktion.ht@swp.de schicken.

