Das Timing hätte besser nicht sein können: Pünktlich zum Start der Muswiese wird der bisher so trübe und nasse Oktober golden. Ja, seit Samstag ist es wieder so weit: Das kleine und beschauliche Musdorf ist Mittelpunkt von Hohenlohe und weit darüber hinaus. Denn es ist Muswiesenzeit. Oder wie es Rot am Sees Bürgermeister Siegfried Gröner bei der offiziellen Eröffnung sagte: „Die fünfte Jahreszeit, ohne Zweifel die schönste Woche des Jahres, hat begonnen und seitdem herrscht Ausnahmezustand bei uns.“ So seien die normalen Arbeits- und Tagesabläufe in Rot am See bis zum nächsten Donnerstag außer Kraft gesetzt und es gebe absolut nichts, was nicht bis nach der Muswiese warten könne.

Natürlich gilt das nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger von Rot am See. Aus dem ganzen Umland und den angrenzenden Landkreisen pilgern die Besucher zu diesem altehrwürdigen Volksfest mit dem einzigartigen Charakter. Gute Laune, Geselligkeit und Gemütlichkeit sind dieser Tage die vorherrschenden Merkmale auf dem großen Festgelände. Wer schon einmal auf den kilometerlangen Wegen zwischen den unzähligen Verkaufsständen geschlendert ist, will das immer wieder tun. Und wer das deftige kulinarische Angebot der Bauernwirtschaften, Festhallen, Imbissstände und einheimischen Gastronomiebetriebe schon mal genossen hat, dem läuft beim bloßen Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen.

Viele Ehrengäste kommen zur Eröffnung der Muswiese

Für diese ganz besondere Atmosphäre fand Gröner natürlich auch die passenden Worte. „Wir Hohenloher sind ja bekannt dafür, dass wir viel und gewissenhaft arbeiten, andererseits sind wir aber auch ein geselliges Völkchen und brauchen als Ausgleich auch fröhliche und unbeschwerte Stunden, ganz nach dem Motto: ,Man lebt nicht nur von der Arbeit, sondern auch von den unterhaltsamen Stunden des Lebens“, so der Bürgermeister.

Und genau von diesen unterhaltsamen Stunden gebe es in den nächsten Tagen hier auf der Muswiese genug. „Ich rate Ihnen dringend, die Gelegenheit zu nutzen, um sich vom Alltagsstress zu erholen und die Akkus neu aufzuladen. Sie werden sehen: Nach einem ausgiebigen Muswiesenbesuch sind Sie ein Mensch voller Zufriedenheit, Lebenslust und Ausgeglichenheit.“

Und weil das eben alles so ist in Musdorf, im Oktober, waren auch wieder viele Ehrengäste bei der Eröffnung dabei. Unter anderem lauschten die Abgeordneten Evelyne Gebhardt (Europa), Christian von Stetten (Bundestag), Harald Ebner (Bundestag), Arnulf von Eyb (Landtag) und Stephen Brauer (Landtag) den Worten Gröners.

Abschließend ging der Schultes auf das diesjährige Motto des Jahrmarkts ein: „Muswiese an zwei Handelsstraßen“. Der Markt „Auf den Muswiesen“ hätte auf Grund der günstigen Lage, unweit der Kreuzung zweier bedeutender Fernwege, schon immer beste Voraussetzungen gehabt. Zum einen war dies der Weg von Main und Tauber nach Crailsheim-Ellwangen-Nördlingen bis zur Donau, zum anderen war es die Salzstraße von Schwäbisch Hall über Kirchberg nach Rothenburg und weiter nach Nordosten. „Ohne diese beiden Verkehrswege würde es unsere Muswiese heute so wahrscheinlich nicht geben.“

