Bei bestem Laufwetter sind am Samstag in Musdorf die traditionellen Muswiesenläufe ausgetragen worden. Rund 450 Läuferinnen und Läufer begeisterten die Zuschauer mit tollen Leistungen und spannenden Wettbewerben.

Kurz nach der Siegerehrung, als alles vorbei war und sich die Anspannung des Tages aufgelöst hatte, platzte die Freude bei Organisatorin Anja Schurr regelrecht heraus. „Alles hat bestens geklappt. Das ist ein super Auftakt. Jetzt kann die Muswiese kommen.“ Bereits seit 2014 ist Anja Schurr eine der Hauptorganisatorinnen der Muswiesenlaufwettbewerbe. Bei ihr laufen in den Wochen und Monaten davor und auch am Veranstaltungstag selbst alle Fäden zusammen. Zwar hat sich bei ihr und ihrem Team in den vergangenen Jahren eine gewisse Routine in den Abläufen eingestellt, spannend und aufregend aber ist der Veranstaltungstag trotzdem immer noch. Schließlich kann bei einem Lauf­event dieser Größe, noch dazu in dem speziellen Umfeld des Muswiesentreibens, immer etwas schiefgehen.

Till Federolf und Carmen Hautum siegen in ihren Klassen

Bei der Zeitnahme beispielsweise, die in Musdorf seit einigen Jahren wieder komplett vom Turnverein Rot am See selbst und ohne Hilfe eines externen Anbieters geschultert wird. Das spart einerseits Geld, ist andererseits aber erfahrungsgemäß eine mitunter diffizile Detailarbeit, die unter dem gegebenen Zeitdruck schnell mal zu einer Fehlerquelle werden kann. Doch auch diese Klippe sorgte am Samstag bei den Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt für feuchte Hände. Im Gegenteil, es lief wie am Schnürchen, Auswerter Erich Feil hatte schon früh alle Listen und Urkunden beisammen, sodass die Siegerehrung in der Hofburg pünktlich stattfinden konnte.

Für den sportlichen Glanzpunkt schlechthin sorgte am Nachmittag der 17-jährige Öhringer Till Federolf. Gleich bei seinem ersten Start in Musdorf über die Zehn-Kilometer-Strecke holte er sich auf der neuen, im Vergleich zu den Vorjahren leicht modifizierten Strecke in einer starken Zeit von nur knapp unter 35 Minuten überlegen den Sieg. Im Ziel hatte Federolf mehr als 40 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Rothenburger Maximilian Nichterlein. Es war der insgesamt sechste Erfolg (!) des Öhringer Nachwuchstalents in Musdorf.

Mit seinem Coup vom Samstag hat Till Federolf damit schon jetzt Muswiesenlauf-Geschichte geschrieben. Er ist nicht nur der jüngste Sieger über die zehn Kilometer aller Zeiten, sondern auch der erste Läufer, der praktisch in allen Altersklassen, von den Schülern aufwärts, gewonnen hat. Sechs Starts, sechs Siege lautet seine eindrucksvolle Wettbewerbsbilanz in Musdorf.

Auch bei den Frauen gab es über zehn Kilometer eine neue Siegerin. Carmen Hautum (43:20 Minuten) vom Lauftreff Wettringen gewann die Konkurrenz überlegen mit fast zwei Minuten Vorsprung auf Clara Fischer (Bausch + Ströbel). Über die Fünf-Kilometer-Strecke hießen die Sieger Marilena Pfisterer (Firmenathleten) und Tobias Feyrer (FUF-Laufteam).

Muswiesenlauf hat neuen Zuschauerrekord

Toller Sport mit vielen Positionskämpfen war den zahlreichen Zuschauern auch schon bei den Kinderläufen am frühen Nachmittag geboten worden, stimmungsvoll untermalt mit viel Beifall und aufmunternden Anfeuerungsrufen der Zuschauer. „Das war heute ein neuer Zuschauerrekord“, freute sich Anja Schurr über den großen Zuspruch. Starke Zeiten liefen bei den Schülern über 1000 Meter die Sieger Annika Kresbach (U 10) in 4:02 Minuten und Tim Köber (U 10) in 3:53 Minuten sowie der Zweite Bent Kratzsch (TSG Kirchberg, 3:58 Minuten). Bei den jüngsten Läufern in der Altersklasse U 8 hatten Julia Grimmeißen (Obersulm, 4:30 Minuten) und Hannes Maurer (Engelhardshausen, 4:24 Minuten) im Ziel die Nase vorne.

In erstaunlich gutem Zustand präsentierten sich trotz der anhaltenden Regenfälle in den vo­rangegangenen Tagen die Laufstrecken rund um den nahegelegenen Rohrturmwald und bei Kühnhard. Nicht zuletzt ein Verdienst der Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Rot am See, die kurzfristig noch einige Ladungen Schotter einbringen mussten, um die aufgeweichte Strecke zu präparieren.

Das könnte dich auch interessieren: