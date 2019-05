Die Beförderung von Kindergartenkindern bleibt ein Aufreger – etwa in Rot am See. Eine gütliche Lösung ist indes nicht in Sicht.

Manches neu macht der Mai: Seit Donnerstag werden in der Gemeinde Rot am See wie in anderen Kommunen auch keine Kindergartenkinder mehr mit dem Bus nach Hause gebracht. Ursache ist die Aufsichtslücke, die entsteht, wenn die Kleinen von den Erzieherinnen in den Bus gesetzt und erst wieder daheim von den Eltern in Empfang genommen werden. Die Haftung liegt – so die vorherrschende rechtliche Einschätzung – beim Kindergartenträger und beim pädagogischen Personal selbst. Passiert tatsächlich einmal etwas, können die finanziellen und strafrechtlichen Folgen für die Betroffenen gravierend sein. In der Gemeinde Rot am See sind derzeit 35 Kinder aus 15 Dörfern vom Wegfall des Heimbring-Services betroffen.

Kritik an Ilshofener Lösung

Vor diesem Hintergrund wollte Gemeinderat Ralf Wagner in der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments wissen, ob es nicht doch auch andere Möglichkeiten gebe, dem Problem Herr zu werden. Nein, lautete die klare Antwort von Bürgermeister Siegfried Gröner. „Wir sind über Jahre von dem Thema verschont geblieben, weil die Erzieherinnen stillgehalten haben, obwohl ihnen auf jedem Seminar gesagt wird: Macht das nicht!“, sagte er.

Er habe Verständnis für den Ärger Einzelner, aber man könne den Erzieherinnen die Verantwortung nicht aufbürden. „Wenn Sie anders entschieden hätten, hätte ich widersprochen“, so Gröner. Der Bürgermeister kritisierte derweil die vorübergehende Ilshofener Lösung des Problems. Dort werden Kinder bis zum Sommer mit dem Taxi nach Hause gebracht. Gröner: „Das kann ich keinem mehr vermitteln, das geht gar nicht!“

Dr. Friedrich Bullinger nahm derweil die Landesregierung in die Pflicht. Auf Stuttgarter Ebene gelte es das Problem anzugehen, das im Übrigen schon lange existiere. Bullinger verwies darauf, dass der Petitionsausschuss des Landtages sich bereits im Jahr 2010 mit dem Thema beschäftigt habe. Tatsächlich: Die Busbeförderung von Kindergartenkindern ist seit mittlerweile zehn Jahren in der Diskussion. Damals kippte die Stadt Schwäbisch Hall das Angebot als erste Kommune im Land. Eltern beschwerten sich, der Petitionsausschuss wurde tätig. Es gibt einen Bericht, der an die Landesregierung überwiesen wurde. „Die Landesregierungen haben das auf gut Deutsch zuerst abgeheftet und dann geschreddert“, sagte Bullinger.

Thema hat bereits eine lange Geschichte

Die Stadt Schwäbisch Hall argumentierte 2009 übrigens, dass fast alle Familien einen Zweitwagen hätten, um alltägliche Dinge des Lebens wie Einkäufe oder Arztbesuche erledigen zu können. Vor diesem Hintergrund sei die Bildung von Fahrgemeinschaften oder die Selbstabholung möglich. Und vonseiten der Regierung hieß es: „Das Kultusministerium sieht keine Möglichkeit, aber auch keine Veranlassung, auf die Stadt Schwäbisch Hall einzuwirken, die alleinige ÖPNV-Beförderung der Kinder wieder aufzunehmen, auch weil dies im Sinne der Sicherheit der Kinder zumindest zweifelhaft erscheint.“

Eine unterschriebene Erklärung der Eltern, um Träger und Erzieherinnen von der Haftung zu entbinden, – das wurde schon im Petitionsverfahren deutlich – sieht die Unfallkasse nicht als Lösung an. Eine Begleitperson im Bus beziehungsweise der Einsatz kleiner Busse sind hingegen möglich, aber personalintensiv und teuer. Untermünkheim schickt gleichwohl eine Erzieherin mit, allerdings nur einmal am Tag auf nur einer Buslinie. Gröners Ansicht: „Wir können nicht für alles einstehen, was oben verbrochen wird.“

Der Petitionsausschuss hat bereits 2010 einen Handlungsbedarf festgestellt, zum Beispiel weil Eltern ohne zweites Auto eindeutig benachteiligt würden. „Der Vorsitzende schlug vor diesem Hintergrund vor, die Petition der Regierung als Material zu überweisen, um nach einer Lösung der Problematik zu suchen“, heißt es im Sitzungsprotokoll. Bis heute ist aber keine Lösung in Sicht.

