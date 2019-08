Im Jubiläumsjahr wird in der Feuerwache Rot am See mit der Übergabe eines neuen Löschfahrzeugs im Hauptort die Umstrukturierung abgeschlossen.

Fast 13 Jahre hat es gedauert, bis die Feuerwehr Rot am See neu aufgestellt war. Bei der Fahrzeugübergabe am Magazin im Hauptort hat Bürgermeister Siegfried Gröner über die jüngste Investition gesprochen, den Kauf eines 357.000 Euro teuren LF10 für die Feuerwache West. Vor allem aber stellte er das nunmehr abgeschlossene Gesamtprojekt vor, das für Rot am See lediglich zwei Magazinstandorte und damit nur noch zwei Feuerwehrbereiche vorsieht, Ost und West. In Verbindung mit drei neuen Fahrzeugen und zwei neuen Magazinen soll die Feuerwehr damit für die Zukunft gerüstet werden. Die Gemeinde investiere insgesamt rund vier Millionen Euro in dieses Projekt.

Gröners Dank für die erfolgreiche Umstrukturierung und eine „große Leistung“ galt Alfred Fetzer, dem Kommandanten der Gesamtwehr, zudem Kreisbrandmeister Werner Vogel, dem Gemeinderat, der ein offenes Ohr habe für die Feuerwehr, sowie Kämmerer Martin Zanzinger, „der mittlerweile beim Bestellen von Feuerwehrfahrzeugen ein Profi ist“. Was noch fehle, sei ein neuer Gerätewagen, für den vor einigen Tagen die erhoffte Zuschusszusage eingetroffen sei.

Umstrukturierung ist noch nicht ganz abgeschlossen

Alfred Fetzer freute sich, dass fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Fahrzeugübergabe in der Feuerwache Ost in Brettheim das nahezu gleiche Löschgruppenfahrzeug im Westen des Gemeindegebiets in Betrieb genommen wurde. Dieses neue Fahrzeug sei wesentlich besser und zeitgemäßer ausgestattet als der 33 Jahre alte Vorgänger – immerhin hätten sich die Einsätze in dieser Zeit sehr verändert. Die Technik etwa in Lkw und Pkw werde weiterentwickelt, was die Feuerwehr bei Verkehrsunfällen immer wieder vor neue Herausforderungen stelle. „Auch bei Unwettereinsätzen sind wir diejenigen, die als Erste rausgehen, um größeren Schaden für Mensch und Tier zu verhindern.“ Fetzer: „Das ist kein neues Spielzeug der Feuerwehrkameraden, sondern eine dringend notwendige Beschaffung für die Sicherheit der Bürger.“

Fetzer ging ebenfalls auf die Strukturänderung ein, die zunächst zur Auflösung der Abteilung Beimbach führte. Er erinnerte an die Sorge einiger Mitglieder, Kameradschaft, Engagement und Identität in den Teilorten könnten unter dieser Veränderung leiden. Er freue sich, dass eben diese Kritiker das Ergebnis lobten und die neu entstandenen Möglichkeiten schätzten.

Mit dem neuen Fahrzeug sei die Umstrukturierung der Feuerwehr noch nicht ganz abgeschlossen: Auch die drei Abteilungen der Wache Ost – Brettheim, Hausen und Reubach – müssen noch zusammengeführt werden. Fetzer zufolge wurde 2006 der richtige Weg eingeschlagen. Es sei wichtiger denn je, allen Mitgliedern das beste Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Die Personalstärke werde eher abnehmen, und technische Möglichkeiten könnten das ein wenig ausgleichen. Auch die Rahmenbedingungen hätten sich in den vergangenen 13 Jahren verändert: Die Arbeitswelt sei hektischer geworden, vereinnahmender, die Mitglieder der Wehr hätten immer weniger Zeit für ihr Ehrenamt.

Verständnis notwendig

Kreisbrandmeister Werner Vogel würdigte die Zustimmung der Wehr zur jüngsten Entwicklung. „Das ist ein großer Schritt, aber auch ein notwendiger.“ Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren zu erhalten, flächendeckend, brauche es diese Umstrukturierungen und die seien „ohne die Kameraden und ohne die entsprechende Ausrüstung nicht möglich“, so Vogel: „Wenn Abteilungen zusammengelegt werden, erfordert das viel Verständnis.“

