Wie das Landratsamt Schwäbisch Hall mitteilt, werden derzeit im Zentralen Impfzentrum in Rot am See täglich rund 280 bis 300 Personen geimpft.

Die Kapazitätsgrenze von täglich 1.500 Impfungen wird derzeit aufgrund des Impfstoffmangels nicht erreicht. Die Impftermine - täglich von 9 bis 16 Uhr - wurden deshalb entsprechend reduziert und sind momentan täglich ausgebucht.

So kommt man an einen Impftermin

Kabinen. Anschließend sollen sich geimpfte Personen noch für eine halbe Stunde im Überwachungsraum aufhalten. Pro Person beträgt der gesamte Vorgang derzeit rund eine Stunde. Impfungen im Landkreis Schwäbisch Hall Wer zahlt für die Fahrt ins Impfzentrum? Landkreis Wer einen Impftermin im ZIZ Rot am See vereinbaren möchte, kann dies telefonisch unter 116117 oder online tun . Nach der Registrierung klärt ein Video über die Impfung sowie den Ablauf auf. Im anschließenden persönlichen Gespräch mit einem Arzt können weitere Fragen geklärt werden. Die Impfungen erfolgen in separaten Kabinen. Anschließend sollen sich geimpfte Personen noch für eine halbe Stunde im Überwachungsraum aufhalten. Pro Person beträgt der gesamte Vorgang derzeit rund eine Stunde.

„Wir freuen uns, dass viele Bürgerinnen und Bürger bereits Impftermine vereinbart haben. Neue Termine werden täglich freigeschaltet“, so Landrat Gerhard Bauer. „Wir sind hierbei jedoch von der Menge des verfügbaren Impfstoffs abhängig. Ab dem 22. Januar wird auch das Kreisimpfzentrum in Wolpertshausen eine Entlastung bieten. Wir bitten Sie deshalb um Geduld und Verständnis.“ Im Impfzentrum haben bislang über 4000 Personen den Impfstoff erhalten.

Parallel dazu sind die mobilen Impfteams in den Pflegeheimen unterwegs. Bis zum vergangenen Mittwoch haben diese insgesamt 3735 Mitarbeiter sowie Bewohner geimpft.