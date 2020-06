Mit den Jahren hat die alte Fußgängerbrücke, die seit 1960 am Ziegelweg über den Seebach in Rot am See führt, ziemlich gelitten. Bei einer Inspektion kam Bauamtsleiter Armin Vogt zum Schluss, dass die Mängel erheblich und durchaus nicht nur optischer Natur waren. Eine Sanierung, so seine Einschätzung, wäre sehr aufwendig und nicht wirtschaftlich gewesen. Der Gemeinderat folgte seiner Empfehlung und beschloss einstimmig, für 36.000 Euro von der Firma Glück aus Engenanzukaufen. Die Brücke, die Ende 2019 in Auftrag gegeben, coronabedingt aber erst jetzt montiert wurde, kann mittlerweile begangen werden. „Die überlebt uns alle, die geht nicht kaputt“, so die Einschätzung eines Bautechnikers. Mit dem Abbruch der alten Brücke durch die Firma Schneider und Sohn aus Gammesfeld, der Anpassung der Widerlager – die Firma Reinhard Bau aus Reubach hat die Betonarbeiten übernommen – und den von Bauhof-Mitarbeitern durchgeführten Pflasterarbeiten sind Gesamtkosten in Höhe von rund 45.000 Euro entstanden.