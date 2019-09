Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rettungsleitstelle am Mittwoch gegen 15.45 Uhr der Brand eines Baggers auf einer Baustelle in der Solarstraße in Brettheim gemeldet. Die Baggerarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt bereits schon fertig, als der Fahrer plötzlich sah, dass Flammen und Rauch aus dem Motorraum kamen. Die Feuerwehr Rot am See war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe mussten rund vier Kubikmeter Erde abgebaggert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Die Ursache für den Brand ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum.

Das könnte dich auch interessieren: