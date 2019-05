In Brettheim hat kürzlich der Bau eines 1300 Quadratmeter großen Geflügel-Schlachthauses begonnen. Dahinter steckt die Familie Mack aus Weikersholz.

Von außen wird es aussehen wie ein Putenstall“, sagt Michael Mack. „Ist aber keiner.“ Nein, das lang gestreckte Gebäude, das gerade in Brettheim neben dem Feuerwehrmagazin entsteht, soll ein Schlachthaus für Geflügel werden: Puten, Hähnchen, Legehennen. Bis zu 200 Tiere pro Stunde können dort einmal geschlachtet werden, laut Genehmigung maximal 1500 am Tag und 3000 in der Woche. Doch solche Zahlen sind Zukunftsmusik: „Wir bauen so, dass das Haus auch in zehn Jahren noch groß genug ist“, sagt Mack. Erst einmal werden aller Voraussicht nach deutlich weniger Tiere geschlachtet. Das Abwasser wird indes von Beginn an jeden Tag abgepumpt und nach Rot am See gebracht, weil die Kapazität der Brettheimer Kläranlage nicht ausreicht.

Die Macks halten Bio-Puten in Rot am See-Weikersholz – inklusive Auslauf und mehr Platz in den Ställen als in einem konventionellen Betrieb. 20.000 Tiere im Jahr werden auf dem „Sternhof“ vom ersten Tag des Kükenlebens an aufgezogen und bis zur Schlachtreife gemästet. Ein großer Teil davon wurde bisher an einen Großschlachter geliefert, ein kleinerer Teil vor Ort in Weikersholz geschlachtet, in der hauseigenen Wurstküche verarbeitet und direkt vermarktet.

Fernsehen Ausflug in die Realität SWR und die Familie Mack baten zu Besichtigung und Mitmachaktionen rund um die Pute auf den Sternhof in Weikersholz bei Rot am See.

„Von heute auf morgen hat der Großschlachter gesagt: Wir nehmen nur noch halb so viele Tiere ab“, berichtet Mack. Das war einer der Impulse, die zur Idee eines eigenen neuen Schlachthauses führten. Die Macks möchten einen größeren Anteil ihrer Puten selbst schlachten und vermarkten – irgendwann am liebsten alle. „Die Regionalvermarktung nimmt ja immer mehr zu“, sagt Mack. Kurze Transportwege sind im Bunde mit dem Zeitgeist. Eigentlich. Aber: Der Verbraucher muss natürlich auch selbst so handeln, wie er es von anderen gerne hätte, damit die Rechnung aufgeht. „Wenn wir 4000 Menschen hätten, die wöchentlich ein Kilo Bio-Putenfleisch kaufen würden, könnte ich unsere komplette Jahresproduktion vermarkten, und 25 Leute könnten gut davon leben“, hat Mack ausgerechnet.

Auch der Handel müsste da freilich mitspielen. Die Macks hoffen, mit ihren Produkten verstärkt in den Regionalregalen von Supermarktketten aufzutauchen. Unter zwei Bedingungen: „Der Handel muss denselben Preis bezahlen wie jemand, der bei uns auf den Hof kommt“, so Mack. „Und wir wollen nicht nur die Brust verkaufen, sondern alles vom Tier.“

Schlachthaus soll ein Generationenprojekt werden

Das Schlachthaus in Brettheim wird ein eigenständiger Betrieb – womit wir beim nächsten Impuls der Landwirts-Familie wären: Die jugendlichen Söhne können sich beide vorstellen, einmal das elterliche Erbe fortzuführen. „Das ist ein Generationenprojekt: Wenn die Jungs nicht gesagt hätten, dass sie Interesse haben, hätten wir’s nicht gemacht.“ Jeder von ihnen könnte später einmal also seinen eigenen Bereich bekommen.

Frankenhardt Der Weg vom Hänger auf den Grill Beim Ferienprogramm in Frankenhardt besuchen Kinder die Familie Rüeck in Mainkling.

Nicht nur Mack’sche Puten ­sollen in Brettheim geschlachtet werden, sondern auch Kunden können die Dienstleistung in ­Anspruch nehmen – sowohl im Biosektor als auch konventionell, räumlich und zeitlich entsprechend getrennt. Sieben bis acht Mitarbeiter sollen in Brettheim angestellt werden, in der Regel halbtags und auf 450-Euro-Basis. Sie schlachten, zerlegen, würzen und verpacken. 40 Artikel von der Pute, vom Gyros über Gulasch bis zur Wurst, haben die Macks im Angebot. Und weil sie die ­bis­herige Wurstküche in Wei­kersholz nicht mehr brauchen, ­denken sie über eine Vergrößerung ihres Hofladens nach. „Über kurz oder lang wollen wir auch wieder anfangen zu backen“, sagt Mack.

Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres soll das Schlachthaus fertig sein – wenn das stressige Weihnachtsgeschäft vorbei ist.

Das könnte dich auch interessieren: