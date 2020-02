Die Alarmglocken schrillten im Rathaus von Rot am See, als im Sommer 2019 in Brettenfeld der massive Ast einer Kastanie auf die Bundesstraße 290 krachte. Glücklicherweise wurden weder Passanten noch Autos getroffen. Die Gemeinde beauftragte den Baumexperten Dr. Herbert Löchner mit einer Expertise: Der Fachmann untersuchte sämtliche Kastanien an der Blaufeldener Straße, an der Sommerbergstraße und an der Brühlstraße: Das Ergebnis: Acht altersschwache Kastanien sollten gefällt werden, fünf Bäume können mit Pflegeschnitten erhalten werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu. Als Ersatz sollen 25 Feldahorn-Bäume bei der Skateranlage und beim Friedhof gepflanzt werden.