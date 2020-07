Wie schuldfähig war Adrian S., als er am 24. Januar 2020 im Gasthaus Deutscher Kaiser in Rot am See insgesamt 13 Stunden mit Adrian S. gesprochen hatte. Gleich vorneweg: eine eindeutige Antwort konnte er nicht liefern. Stattdessen bezeichnete er den 27-Jährigen als einen sehr ungewöhnlichen psychiatrischen Fall, der für ihn auch nach über 2000 erstellten Gutachten hervorsteche. „Er war außerordentlich auskunftsfreudig“, teilte Winckler mit - ein Kontrast zu vergleichbaren Fällen, die eher Widerstand leisten. war Adrian S., als er am 24. Januar 2020 im Gasthaus Deutscher Kaiser in Rot am See seine Eltern und vier weitere Familienmitglieder erschoss ? Um diese wichtige Frage - entscheidend für das spätere Strafmaß - ging es am fünften Verhandlungstag des Mordprozesses am Landgericht Ellwangen. Zu diesem Zweck war der psychiatrische Gutachter Peter Winckler geladen, der bei sechs Terminenmit Adrian S. gesprochen hatte. Gleich vorneweg: eine eindeutige Antwort konnte er nicht liefern. Stattdessen bezeichnete er den 27-Jährigen als einen, der für ihn auch nach über 2000 erstellten Gutachten hervorsteche. „Er war außerordentlich auskunftsfreudig“, teilte Winckler mit - ein Kontrast zu vergleichbaren Fällen, die eher Widerstand leisten.

Eine paranoide Schizophrenie, die die Staatsanwaltschaft bei dem Angeklagten in Betracht gezogen hatte, konnte der Gutachter bei Adrian S. nicht erkennen. So seien die Kriterien für diese Diagnose nicht hinreichend erfüllt. Auch das bloße Vortäuschen einer paranoiden Störung - als Vorwand, um für schuldunfähig erklärt und in eine Klinik eingewiesen zu werden - sah er bei dem 27-Jährigen nicht gegeben. Zahlreiche Handlungen des Todesschützen vor der Tat, wie beispielsweise sein Abschiedsbrief, sprächen dagegen.

Am plausibelsten erschien dem psychiatrischen Gutachter eine wahnhafte Störung, die sich bei Adrian S. auf eine bereits bestehende schizoide Persönlichkeitsstörung gelegt habe - eine sehr komplizierte Situation. Der Wahn habe sich dabei in erster Linie auf Adrians Mutter fokussiert - von der er dachte, dass sie ihn mit weiblichen Hormonen vergiftet habe - und in geringerer Intensität auf seine Halbschwester und seinen Vater.

Der Gutachter kann die Frage der Schuldfähigkeit nicht sicher beantworten

Alle diese Menschen kamen bei seinem Angriff um, aber auch drei andere Familienmitglieder - was es für Winckler zusätzlich schwer machte, die Schuldfähigkeit beziehungsweise verminderte Schuldfähigkeit von Adrian S. festzustellen: „Es ist schwierig, die Taten voneinander zu trennen.“ Zwar sei der von Rachegelüsten geleitete Angeklagte sehr überlegt und kontrolliert an den Plan herangegangen, seine Mutter und eventuell Schwester und Vater zu ermorden. Wie viel Selbstkontrolle und Kalkül auf der einen Seite und Wahn auf der anderen Seite im Eifer des Gefechts hinter jedem der kurz hintereinander begangenen sechs Morde steckte, konnte der Gutachter aber nicht zweifelsfrei beurteilen. „Das ist ein sehr komplexer Fall“, meinte Winckler. Dennoch sah er die Kriterien für eine Einweisung des Angeklagten in eine Psychiatrie nach Paragraph § 63 des Strafgesetzbuches gegeben. „Ohne den Wahn, den er über Jahre kultiviert hatte, wäre die Sechsfachtat nicht vorstellbar gewesen“, so der Psychiater.

Ohnehin stellte er dem 27-Jährigen auf Grundlage der bisherigen sehr isolierten Lebensweise und der wahnhaften Störung eine ungünstige Prognose aus. Adrian S. beharre fest auf seiner Überzeugung, von seiner Mutter vergiftet sowie gequält worden zu sein und lasse sich nicht vom Gegenteil überzeugen. Solche Wahnvorstellungen seien, so der Gutachter, schwierig zu behandeln und könnten für den 27-Jährigen später womöglich auf andere Personen in seinem Leben „überspringen".

