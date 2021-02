Auf diesen Tag hatte sich Anni Lütgen richtig gefreut. Die Crailsheimerin hatte einen Impftermin im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Rot am See. Erwartungsvoll fuhr sie am vergangenen Montag zum ZIZ. In der Tasche ihren Personalausweis, die Krankenversicherungskarte, den Impfpass und eine Bescheinig...