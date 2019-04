Er stammt aus Hall, er kennt Rosengarten. Jetzt möchte Rozek dort Bürgermeister werden.

Unter dem Motto „Bewährtes erhalten – Modernes gestalten“ stellt sich der bald 29-Jährige der Wahl. Sein Studium zum Bachelor of Arts – Public Management hat Rozek 2012 an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg abgeschlossen. Berufliche Stationen waren das Landratsamt Schwäbisch Hall, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Ellwangen sowie seit 2016 die ­Zentrale des Amtes in Nürnberg. „Gemeinsam mit meiner Verlobten, die vier Jahre lang dort gelebt und ihre Ausbildung absolviert hat, verbinde ich nur gute Erinnerungen mit Rosengarten“, schwärmt Rozek. Schwerpunkte sieht er unter anderem im Betreuungs- und Bildungswesen, der Ehrenamt-Förderung sowie dem Ausbau und Erhalt der digitalen und analogen Infrastruktur, einschließlich der Grundversorgung.

Das könnte dich auch interessieren:

Bürgermeisterwahl in Rosengarten Bürgermeister in Rosengarten: Bisher drei Kandidaten wollen auf König folgen Die bislang drei Bewerber zeigen sich von den Gemeinderäten beeindruckt.

Bürgermeisterwahl in Rosengarten Julian Tausch ist der dritte Kandidat Auch Julian Tausch geht in Rosengarten ins Rennen um die Nachfolge von Jürgen König.