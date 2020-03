Die guten Nachrichten zuerst: „Der Betrieb wird in seiner bisherigen Form weitergeführt, alle Mitarbeiter werden übernommen“, sagt Walter Eisl, Geschäftsführer der Nürnberger Max Aicher Recycling GmbH. Sein Unternehmen, das Teil der Max-Aicher-Unternehmensgruppe mit Sitz im oberbayerischen Freilassing ist, habe alle Anteile der Firma Deininger zu hundert Prozent erworben. Der Firmenname solle jedoch unverändert bestehen bleiben. Als Standortleiter trage der bisherige Geschäftsführer Andre Deininger weiterhin die Verantwortung für den Betrieb.

Die Schwierigkeiten des Uttenhofener Rohstoffrecyclers begannen bereits im Jahr 2017. Damals hätten durch die Insolvenz eines in Wasseralfingen ansässigen Kunden Einbußen in Höhe von 700.000 Euro hingenommen werden müssen, berichtet Andre Deininger gegenüber unserer Zeitung. Die Finanzlücke habe auch noch im Folgejahr belastend gewirkt.

„Chaos in der Buchhaltung“

2019 seien dann intern schwerwiegende Probleme mit der kaufmännischen Leitung aufgedeckt worden. Das „Chaos“ in der Buchhaltung habe zu Konflikten mit den Banken geführt. „Wir haben viel Zeit und Kraft auf die Bereinigung der Unterlagen verwendet“, betont Deininger. Zudem habe das Unternehmen unter den konjunkturellen Entwicklungen gelitten.

Dieselskandal wirkt sich aus

Da im Zuge des Dieselskandals die Produktion der Autoindustrie zurückgegangen sei, habe Deininger von diesen wichtigen Lieferanten rund 35 Prozent weniger Schrott erhalten. Überdies sei der Verkaufspreis je Tonne ab Oktober 2019 um 60 Euro und damit um weit mehr als die Hälfte gesunken. In dieser Situation habe die Familie entschieden, sich an einen starken Partner zu wenden.

Bei Max Aicher Recycling herrscht Zufriedenheit über den abgeschlossenen Deal. „Von der strategischen Lage her passt die Firma Deininger ausgezeichnet in unser Konzept“, erklärt Walter Eisl. Es handle sich um ein solides Unternehmen, dessen Weiterführung sich unbedingt lohne.

In ruhigem Fahrwasser

Die finanziellen Turbulenzen des letzten Jahres seien geregelt, die Abläufe würden nun wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. „Wir haben die Verkaufsmengen im Februar wieder steigern können“, bestätigt Andre Deininger. Aktuell würden monatlich etwa 9000 Tonnen Schrott und Abfall auf dem Gelände umgeschlagen. Die Max Aicher Recycling GmbH betreibt laut Unternehmens-Homepage mehrere Schrottplätze in Franken, Schwaben und der Oberpfalz. An Standorten in Ungarn, der Slowakei und Tschechien werden Altmetalle gesammelt und aufbereitet. Zur vielseitig tätigen Max-Aicher-Gruppe gehören unter anderem die Lech-Stahlwerke bei Augsburg – das einzige Stahlwerk in Bayern – sowie ein Stahlwerk in der ungarischen Stadt Ózd. Wie es auf der Internetseite heißt, produzieren mehr als 1000 Mitarbeiter in beiden Werken ganzjährig 1,5 Millionen Tonnen Stahl. Damit sei man Schlüssellieferant für die europäische Automobilindustrie. Die Firma RRH Deininger wurde 2005 von Gerhard Deininger am heutigen Standort gegründet und 2017 an seine Söhne Andre und Marco übergeben.

Die Betriebsfläche ist seit der Eröffnung von 3200 auf 35.000 Quadratmeter gewachsen – erst Ende 2016 war ein Nachbargrundstück mit knapp 3000 Quadratmetern Fläche dazugekauft worden. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich entsprechend. Knapp 40 Angestellte arbeiten derzeit für das Unternehmen, das zu den wichtigsten Steuerzahlern in Rosengarten gehört.

Rund 300 Sorten Schrott werden in Uttenhofen gelagert, sortiert, zerkleinert, paketiert und gepresst. Den Bereich mit kupferhaltigen Materialien hatten Deiningers 2014 in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt, der ständig von dreizehn Kameras überwacht wird. Die Diebstähle, die dort zuvor begangen wurden, sollen einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht haben.

„Ich freue mich, dass die Krise überstanden ist und das Unternehmen der Gemeinde erhalten bleibt“, kommentiert Bürgermeister Julian Tausch den Inhaberwechsel. Andre Deininger habe ihn während der letzten Monate immer wieder über den aktuellen Stand der Dinge informiert.