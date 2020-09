Wie die Polizei mitteilt, sind am Sonntag gegen 18.45 Uhr nach einemauf einem Sportgelände in Rommelshausen einige Fans und Spieler aufeinander losgegangen. So hatten sich im Laufe des Partie die Emotionen derart aufgeheizt, dass sich die Spannungen nach Abpfiff entluden. Mehrere Zuschauer stürmten den Platz undden Spielern hinterher, es kam zu Rangeleien. Andere Zuschauer beruhigten die Situation, so dass die Auseinandersetzung bereits beendet war, als dieeintraf. Bei den Handgreiflichkeiten wurden vier Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.