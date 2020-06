Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist guter Dinge, bei der laufenden Corona-Studie bis 6. Juni wie geplant 2000 Kupferzeller auf das Virus untersuchen zu können. „Es sieht so aus, dass wir dieses Ziel erreichen“, erklärt Jörg Schaarschmidt, Sprecher des „Corona-Monitorings lokal“, auf Anfrage der Hohenloher Zeitung. „Aktuell haben bereits 1689 Personen zugesagt. Wir sind überrascht von der sehr hohen Teilnahmebereitschaft.“

seien es jetzt schon 63 Prozent, bei 2000 Teilnehmenden wären es am Ende 74 Prozent. Alle 2700 Briefe seien mittlerweile verschickt worden. Täglich sei mit weiteren Anmeldungen zu rechnen. Die Teilnahme ist freiwillig, alle Testpersonen wurden über ein Zufallsverfahren beim Einwohnermeldeamt ausgewählt.

Insgesamt hatte das RKI 2700 Bürger eingeladen – und damit deutlich mehr als die benötigten 2000. „Wir schreiben vorsorglich immer mehr an, weil fast nie 100 Prozent mitmachen", sagt Schaarschmidt. Bei normalen Gesundheits-Studien des RKI würden in der Regel 35 bis 40 Prozent der Eingeladenen zusagen. Im Corona-Hotspot Kupferzell

Dunkelziffer aufhellen

Hauptauslöser der massiven Ausbreitung des Coronavirus in der Gemeinde und im gesamten Hohenlohekreis war ein Kirchenkonzert am 1. März in Eschental. Das RKI will vor allem klären, wie viele der 6200 Kupferzeller sich tatsächlich mit dem Virus infiziert und bereits Antikörper gebildet haben. Es geht also darum, die Dunkelziffer aufzuhellen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle liegt bei 113. Außerdem möchte das Institut weitere Erkenntnisse über die Verbreitung des Virus gewinnen. Dazu wird den Probanden Blut abgenommen und der Rachen abgestrichen. Außerdem werden sie befragt.

Vom 20. bis 27. Mai seien 607 Bürger untersucht worden. „Vom 28. Mai bis 6. Juni sind bereits 928 Termine gebucht“, so Schaarschmidt. 54 Prozent der Untersuchungen liefen bislang in Kupferzell, 44 Prozent in Eschental. Zwei Medizin-Busse stehen vor Ort, zudem die Carl-Julius-Weber-Halle und Tagungsräume im Landhotel Günzburg. „Das Studienzentrum in Kupferzell ist so gut wie ausgebucht“, berichtet Schaarschmidt. „In Eschental sind noch etwas mehr Termine frei.“

Bei den Untersuchungen habe es bislang keine besonderen Vorkommnisse gegeben. „Die Studienteams berichten, dass die Kupferzeller sehr kooperativ sind und es ihnen durch deren freundliche Art leicht fällt, ihre Arbeit zu machen.“ Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Gemeinde und dem THW laufe nach wie vor reibungslos.