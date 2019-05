Der Kirchberger Gemeinderat hat die Rewe-Ansiedlung baurechtlich auf den Weg gebracht. Spätestens im Herbst 2020 soll an der Haller Straße eingekauft werden können.

Wir haben 1,5 Millionen Euro für die Markteinrichtung budgetiert, der Mietvertrag ist unterschrieben – ich freue mich auf Kirchberg!“ Bei Rewe-Expansionsleiter Dirk Schlund klang es am Montag in der Gemeinderatssitzung so als könne es von ihm aus auf der Stelle losgehen mit der Ansiedlung eines Vollsortimenters im Städtchen. Aber, gemach, gemach: Vor dem fröhlichen Bummeln muss noch ein formales Bebauungsplanverfahren durchlaufen werden. Im vergangenen Sommer hatte der Gemeinderat das Kreisplanungsamt mit der Ausarbeitung des Plans „Sondergebiet Einzelhandel Im Stück“ beauftragt, jetzt traf er einstimmig den Aufstellungsbeschluss.

Robert-Schmid-Denkler (UGL) hatte sich zuvor nach dem Grad der Versiegelung und nach der Begrünung der Parkplätze erkundigt. „Die rund 90 Stellplätze sind gepflastert, die Fahrspuren werden asphaltiert“, sagte Schlund. Zur Beschattung sollen einige Bäume gepflanzt werden. Schlund verwies darauf, dass das eigentliche Gebäude in Sachen Nachhaltigkeit „auf dem technisch absolut neuesten Stand“ sein werde. Hier würden keine fossilen Energieträger verwendet, sondern 100 Prozent grüner Strom von einer Rewe-Tochterfirma. Man werde den Markt von der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifizieren lassen.

Schmid-Denkler brachte darüber hinaus noch einmal eine andere Frage auf, die bereits im vergangenen Jahr eine Rolle gespielt hatte: jene nach dem Höhenprofil nämlich. Es gibt die Befürchtung, dass der Markt den Blick auf die Altstadt verdeckt. Man habe noch kein solches Höhenprofil, antwortete Andreas von Ommen vom Investor Schoofs Immobilien. Aber: „Rewe wäre ganz sicher nicht böse, wenn wir das Grundstück als Ganzes um einen Meter absenken würden.“ Bürgermeister Stefan Ohr betonte derweil, dass städtebauliche Aspekte ohne Frage wichtig seien, „aber für uns hat hier die Nahversorgung oberste Priorität“. Schmid-Denkler sah das im Grundsatz nicht anders: „Ich bin froh, dass der Markt da hin kommt, aber trotzdem stelle ich Fragen.“

Rewe-Vertreter Schlund indes zeigte Fotos vom Markt in der Schwäbisch Haller Salinenstraße. Jener in Kirchberg werde zwar kleiner, ansonsten aber fast genauso aussehen: Viel Holz, viel Glas, Trespa-Platten, hohe Decken, Lichtkuppeln.

Laut Schlund haben sich bereits nach dem ersten Artikel in unserer Zeitung Interessenten bei ihm gemeldet, die den 1400 Quadratmeter großen Markt gerne betreiben würden. Ein offizielles Auswahlverfahren hat aber noch nicht begonnen. Mit verschiedenen Bäckern sei man dagegen seit sechs Wochen im Gespräch. „Da holen wir uns einen Handwerksbäcker ins Boot“, so Schlund. 100 Quadratmeter sind für einen Backshop eingeplant.

Der Zeitplan steht: Im Herbst 2020 soll der neue Vollsortimenter in Kirchberg eröffnen. „Das ist ein Worst-Case-Szenario“, sagte von Ommen gar. Bürgermeister Ohr darauf scherzhaft: „Sie lehnen sich weit aus dem Fenster. Das haben wir gern.“

