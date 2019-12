Im Mai dieses Jahres hatte der Gemeinderat Rosengarten die Aufstellung des Bebauungsplans für das Reutter-­Areal beschlossen. Nun gehen die vorläufigen Entwürfe in die erste öffentliche Runde. In der jüngsten Sitzung erläuterte Ingenieur Matthias Käser Vorschläge für die Erschließung und Gestaltung des Areals an der B 19 in Westheim. Auf einer Fläche von knapp einem Hektar soll dort ein neues ­Mischgebiet entstehen – mit einem 1500 Quadratmeter großen Lebensmittelmarkt, Gewerberäumen, Büros, Boarding-House (Beherbergungsbetrieb), Mehrfamilienhäusern und einer Wohneinrichtung für Senioren. Für das aufwendige, zweistufige Verfahren entschieden sich die Verwaltung und die Planer, um den Dimensionen des Projekts gerecht zu werden.

Erst muss Kaufvertrag klar sein

„Wir stehen ganz am Anfang,“ unterstrich Käser. Die Machbarkeitsstudie enthalte noch „Unschärfen“, werde aber weiter konkretisiert. Wie Bürgermeister Julian Tausch betonte, müsse vor der Realisierung der zweiten Planungsstufe klar sein, dass der Kaufvertrag zwischen der Familie Reutter und dem Bühlerzeller Investor Frank Scheper ebenso „in trockenen Tüchern“ sei wie das Vorhaben der Rewe-Gruppe, an dieser Stelle einen Markt einzurichten. Noch vor der Sommerpause 2020 würden die Bürger der Gemeinde zu einer Infoveranstaltung über das Großprojekt eingeladen.

Immobilie wird genutzt

Bisher stehen auf dem Gelände noch die teilweise über hundert Jahre alten Industriegebäude der ehemaligen Süßwarenfabrik Reutter. Genutzt werden die Räume von mehreren Künstlern, dem Poolbillard-Club Hall-Rosengarten, Gewerbeunternehmen und dem Schoko-Laden von Hans-Georg Reutter. Oberhalb der Bebauung liegt eine Wildwiese. Genau dort wurde in den Zeichnungen der Planer der künftige Supermarkt, „Vollsortimenter“ genannt, platziert. Im oberen Teil des dreigeschossigen Gebäudes könnten auf 3000 Quadratmetern Senioren wohnen. Boarding-­House, Praxen, Gewerbe und Büros sieht der Plan auf dem derzeit noch bebauten Grundstück direkt an der Neuen Straße (B 19) vor. Dahinter sind, gut geschützt vor Straßenlärm, acht Mehrfamilienhäuser vorgesehen.

Die Höhe der Gebäude orientiere sich an der vorhandenen Bebauung, sagte Käser. Der Plan schreibe Flachdächer vor, die, ebenso wie geschlossene Wandflächen, begrünt werden müssten. Zudem bestehe an festgelegten Stellen ein Pflanzzwang von hochstämmigen Laubbäumen. 18 davon sind auf den Zeichnungen zu sehen. Die sechs Walnussbäume, die entlang der erwähnten Wiese wachsen, erhalten offenbar Bestandsschutz.

222 Stellplätze sollen zur Verfügung stehen

Wegen nistender Vögel und Fledermäusen dürfen die alten Fabrikgebäude nur zwischen dem 1. Oktober und dem 1. März ohne zusätzliches Gutachten abgerissen werden. Auch weitere Tierschutzgebote sind zu beachten, die sich laut Käser aber im üblichen Rahmen bewegen. Untersuchungen des Instituts für Umweltstudien Weibel & Ness Heidelberg hätten keine artenschutzrechtlichen Einwände ergeben.

Eine neue Abbiegespur von der Hauptstraße soll das Gelände zwischen Markt und der übrigen Bebauung erschließen. Eine Lkw-Spur ist für die Belieferung des Marktes vorgesehen. Dadurch verbreitere sich die öffentliche Fläche an dieser Stelle wesentlich, so Käser. 222 Stellplätze für Kunden und Bewohner sollen in einer Tiefgarage unter dem Einkaufsmarkt und oberirdisch zur Verfügung stehen. Pro Wohneinheit seien 1,5 Stellplätze festgelegt.

Zu wenig, fand Gemeinderat Karl-Heinz Hübner. Fast jede Familie habe heute zwei Autos. Laut Landesbauordnung sei ein Stellplatz pro Wohneinheit ausreichend, erklärte Käser: „Wir erhöhen bereits auf 1,5, was dem Investor schon ein Dorn im Auge ist, da ihn jeder Stellplatz viel Geld kostet.“ Der Stadtplaner gab zu bedenken, dass es sich nicht um ein Gebiet mit Einfamilienhäusern handle: „Wir haben Wohnungen, die gegebenenfalls auch kleiner sind.“