Der Rems-Murr-Kreis setzt eine Drohne zur Vermessung von Gebäuden und Flächen ein. Das moderne Fluggerät ermöglicht die Erstellung dreidimensionaler Modelle.

Seit Anfang 2018 setzt das Landratsamt eine Drohne zur Bilddokumentation in Flurbereinigungsverfahren ein. Jetzt wird der vierrotorige Hubschrauber – im Fachjargon Quadrokopter genannt – mit seiner hochauflösenden Kamera auch zur Vermessung genutzt. Er erreicht dabei eine Genauigkeit im Zentimeter-Bereich.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Während eine herkömmliche Vermessung am Boden mit klassischen Strecken- und Richtungsmessgeräten oder GPS-Empfängern arbeitsintensiv und zeitaufwendig ist, kann mit einer Drohne aus der Luft eine große Fläche flexibel und schnell beflogen werden. Dies ist insbesondere für schwer zugängliche Gebiete wie bei Erdrutschen, Baustellen oder Verkehrskreuzungen von Vorteil.

Liebe Reiche Ernte: Junger Mann macht seiner Freundin einen besonderen Heiratsantrag Wer so ein großes Herz hat, den muss man einfach heiraten: Ein Weizenfeld bei Sigisweiler wurde kürzlich zur Plattform für die Liebesbotschaft eines jungen Mannes an seine Freundin.

Zunächst muss geplant werden, welches Gebiet in welcher Höhe überflogen werden soll. Dann wird die Drohne gestartet und fliegt die vorberechnete Route automatisch mittels GPS-Steuerung ab. Dabei wird die Kamera in bestimmten Abständen ausgelöst. Am Ende kehrt der kleine elektronische Helfer zum Startpunkt zurück und landet punktgenau. Die aktuellen Luftbilder werden auf einer Speicherkarte abgelegt und von dort auf den PC übertragen. Nun müssen die Bilder verarbeitet und ausgewertet werden. Dafür wurde im Amt für Vermessung und Flurneuordnung ein spezieller, leistungsstarker Computer beschafft, der die einzelnen Luftbilder zuerst verkettet und dann daraus eine „Punktwolke“ generiert. Dabei trägt jeder einzelne Punkt eine dreidimensionale Koordinate. Die „Punktwolke“ wird in einem Programm aufbereitet und visualisiert. Das Ergebnis ist ein 3-D-Modell des Vermessungsobjektes auf dem Bildschirm.

Das erste „Übungsobjekt“ war für Alexander Liebert, Leiter der Fachgruppe Ingenieurvermessung, das Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen. Liebert hat nach dem Drohnenflug ein 3-D-Modell erzeugt und den Planern der Gesamtimmobilienkonzeption der Kreisverwaltung am Standort Waiblingen zur Verfügung gestellt. 3-D-Modelle enthalten viele Informationen und dienen als Grundlage für Planungen und Ausschreibungen. So können Bauherren, Architekten und Stadtplaner ihre Entwürfe als 3-D-Modell statt auf zweidimensionalen Karten präsentieren. Im Landratsamt gibt es bereits weitere Überlegungen für den Einsatz der Drohne, wie etwa zur Erkennung von kranken Bäumen oder zur Flächenberechnung bei Grünpflegemaßnahmen.

Das könnte dich auch interessieren:

Drohnen Internationale Drone-Racer messen sich in Tiefenbach David Schutta aus Kirchberg tritt bald in der Champions-League an. Er steuert kleine Quadrokopter sehr schnell durch einen Parcours.

Tiere in Ingersheim Drohne rettet Rehkitze vor dem tödlichen Mähwerk Drohnentechnik im Einsatz: Acht Kitze hat Familie Reiß in diesem Jahr vor dem fast sicheren Tod durchs Mähwerk gerettet.