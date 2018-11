Kommunen  Reinen Wein eingeschenkt

Rot am See / Harald Zigan

Kein Wunder, dass etliche Gemeinderäte von Rot am See von akuten „Schluckbeschwerden“ befallen waren, als Architekt Dr. Alexander Beck realistische, weil sehr detailliert kalkulierte Zahlen für die Sanierung des Rathauses in Rot am See erstmals auf den Tisch legte: Der Baumeister rechnet mit Gesamtkosten von rund 6,8 Millionen Euro. Die Gemeinde erhofft sich eine Zuschussquote von 50 Prozent.

Dass an der Sanierung der im Jahr 1976 erbauten Verwaltungszentrale kein Weg vorbeiführt, ist allen Kommunalpolitikern klar: Der Zahn der Zeit hat inzwischen kräftig an dem markanten Rathaus genagt.

Bei einem Architektenwettbewerb im April machte das Büro Beck aus Blaufelden das Rennen. Als Vorgabe wurde seinerzeit ein grober Kostenrahmen von 3,8 Millionen Euro gesteckt – die absolute Untergrenze für eine Sanierung, die nur das Allernotwendigste umfasst.

„Der Gemeinderat bestimmt“

Erfahrenen Gemeinderäten dürfte schon damals klar gewesen sein, dass für diesen Minimalpreis eine vernünftige, nachhaltige Sanierung nur schwer möglich ist. Auch Bürgermeister Siegfried Gröner wies seinerzeit darauf hin, dass die Kostenschätzung für den Architektenwettbewerb nur mit äußerster Vorsicht zu genießen sei.

Weil Alexander Beck nicht mit einer hohenlohischen Elbphilharmonie-Version in die Lokalgeschichte eingehen will, schenkte er den Gemeinderäten von Anfang an reinen Wein ein: Nach intensiven Gesprächen mit der Verwaltung über ihre baulichen Bedürfnisse kalkulierte er die Kosten einer Kernsanierung auf rund 6,8 Millionen Euro: „Sie können natürlich auch für 3,8 Millionen Euro bauen – was gemacht wird, bestimmt der Gemeinderat“, sagte der Architekt.

In der Minimalvariante aber hätte das künftige Rathaus von Rot am See zum Beispiel keine moderne Gebäudeautomation – wie überhaupt die gesamte, kostspielige Gebäudetechnik bei der Auslobung des Wettbewerbes gar nicht gefragt war: Allein für eine Lüftung mitsamt Kühlung des Gebäudes stehen jetzt rund 920 000 Euro auf der Liste von Alexander Beck, der insgesamt 14 „Optionspakete“ für das Projekt geschnürt hat, bei denen künftige Preissteigerungen schon berücksichtigt sind. In einigen Details plante der Architekt um: So soll etwa ein Aufzug im bislang nicht barrierefreien Rathaus gut sichtbar im Foyer platziert werden.

Finanziell machbar

Welche „Optionen“ letztlich realisiert werden, wird auch Thema in einem speziell für die Rathaus-Sanierung gebildeten Ausschuss und bei einer Sondersitzung des Gemeinderates im Februar sein. Finanziell kann die Kommune das Projekt jedenfalls stemmen: Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei nur noch 90 Euro.

In Bausch und Bogen lehnte nur Gemeinderat Manfred Henninger das Projekt ab. 14 Kommunalpolitiker votierten für die Planung, fünf enthielten sich der Stimme.