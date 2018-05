Einkaufen Regionale Lebensmittel für den täglichen Bedarf

Geschäftsführer Philipp Kübler in der Filiale Richard’s Kübler McKee in Crailsheim. Im September eröffnet er im Frankenhardter Ortsteil Gründelhardt einen Regionalwarenladen. © Foto: Christine Hofmann

Frankenhardt / Christine Hofmann

Vor gut einem Jahr hat die Metzgerei Kübler aus Waiblingen die insolvente Metzgerei Hagel in Gründelhardt aufgekauft. Seither wird hier wieder produziert: Kochschinken, Rohschinken, Rohwurst, Wurstkonserven und Fertiggerichte werden in Gründelhardt hergestellt. „Der ehemalige Betrieb Hagel ist sehr gut ausgestattet“, erklärt Geschäftsführer Philipp Kübler (23). „Es gibt hier beispielsweise eine sehr gute Reifeanlage, die unsere Salamiqualität aufs nächste Level gebracht hat. Darüber sind wir sehr froh.“ Die Metzgerei Kübler verkauft ihre Ware bereits in ihrer Filiale im McKee-Gebäude in Crailsheim.

Netzwerk regionaler Anbieter

Im September soll nun die Filiale in Gründelhardt wieder geöffnet werden. „In Frankenhardt habe ich etwas Besonderes vor: Ich werde einen Regionalwarenladen einrichten, der mehr ist als eine reine Metzgerei“, sagt Kübler. Fleisch wird offen und Wurst verpackt verkauft, dazu gibt es Produkte von Landwirten aus der Region: Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte. „Ich bin gerade dabei, ein Netzwerk regionaler Anbieter aufzubauen. Die Idee stößt auf reges Interesse.“ Das Konzept sieht vor, dass Kunden hier alles finden, was sie für den täglichen Bedarf benötigen.

Am Stammsitz des Familienbetriebs in Waiblingen gibt es bereits einen Direktverkauf für Metzgereiprodukte. An diesem Konzept orientiert sich der Laden in Gründelhardt, erklärt der Metzgermeister: „Regionale Produkte in guter Qualität, einfache Verpackungen, zum Teil Selbstbedienung und ein vernünftiger Preis. Oder anders ausgedrückt: ehrliche Lebensmittel zum fairen Preis.“

Der Charakter eines „Bauernladens“ soll sich auch in der Einrichtung widerspiegeln. Kübler denkt darüber nach, die Wände mit Holzschindeln zu verkleiden. Der Umbau des Ladengeschäfts in der Crailsheimer Straße hat bereits begonnen. Handwerker bauen die Verkaufstheke aus. Eine Wand wird herausgerissen und die Ladenfläche um 20 Prozent vergrößert.

Metzgergeselle zieht ein

Auch außen soll das Gebäude saniert werden. Dann wird auch der Schriftzug ausgetauscht. „Einen Namen gibt es noch nicht“, sagt der Geschäftsführer, „aber bis September fällt mir da sicher noch was ein.“

Auch das an den Verkaufsraum angebaute Wohnhaus wird renoviert. Dort zieht bald ein Mitarbeiter der Firma Kübler mit seiner Familie ein. Der Metzgergeselle wird den Laden betreuen. Die Öffnungszeiten ab September stehen auch schon fest: Die Filiale ist am Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag von 8 bis 13 Uhr.

„Der Verkauf in Gründelhardt ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich möchte damit aufzeigen, was für gute Lebensmittel es in der Region gibt“, sagt Philipp Kübler.