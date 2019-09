Die Landwirtschaft ist für Helmut Heck nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Über die Arbeiten im Jahreskreislauf hinaus backt der Landwirt aus Wallhausen aus seinem eigenen Getreide Brot, das er über einen kleinen Hofladen und auf Wochenmärkten direkt vermarktet. Aus gesundheitlichen Gründen wird allerdings ab nächste Woche für ein Jahr Pause gemacht mit dem Backen. Trotzdem: Helmut Heck denkt über den Ackerrand hinaus, er denkt in Kreisläufen.

Seit einigen Jahren macht er sich intensive Gedanken über die Beschaffenheit seines Bodens, der die Grundlage seiner Existenz darstellt. Heck hat einen mehrmoduligen Kurs in Spiesheim in Rheinland-Pfalz besucht und sich über die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft informiert. „Da steckt eine ganze Wissenschaft dahinter. Man glaubt gar nicht, welche biologischen, physikalischen und chemischen Prozesse sich im Boden abspielen“, sagt der 56-Jährige. In der Ausbildung zum Landwirt seien diese Themen nur am Rande angesprochen worden.

Seit er von diesen Zusammenhängen weiß, wendet er verschiedene Methoden an, um die Qualität des Bodens, auf dem er Getreide und Mais anbaut, zu verbessern. „Das oberste Ziel ist, den Humusgehalt im Boden zu verbessern. Denn bei unseren herkömmlichen Verfahren nimmt dieser eher ab“, erklärt Heck. Humus könne Wasser und Nährstoffe speichern und die auf ihm wachsenden Pflanzen so besser versorgen. „In Zeiten mit längeren Trockenperioden wird es immer wichtiger, dass der Boden gut Wasser speichern kann.“

Bakterien stärken

Die Bodenverbesserung erreicht der Landwirt durch einen selbst angesetzten Komposttee, den er zweimal im Jahr auf den Acker ausbringt. „Komposttee wird aus gut verrottetem Kompost und anderen natürlichen Zusätzen hergestellt. Er stärkt die positiven Bakterien in den Pflanzen und im Boden. Gleichzeitig sorgt er für mehr Pflanzengesundheit. Er fördert das Wurzelwachstum, bringt Gesundheit fürs Blatt und macht die Pflanze widerstandsfähig gegen Schädlinge und Krankheitserreger.“ Seit er Komposttee verwendet, braucht Heck weniger konventionelle Dünge- und Spritzmittel.

Unterstützend baut der Wallhausener Zwischenkulturen an, damit der Boden möglichst lange grün bleibt und nicht nackt daliegt. Unter seinem Getreide und dem Mais wachsen Gräser und Kleepflanzen als Untersaat he­ran, die nach der Ernte weiter wachsen können.

Aus gesammelten Wildkräutern stellt er ein Ferment her. In einem großen Wassertank reift das jaucheähnliche Gebräu bei einer Temperatur von 35 Grad. „Dieses Ferment wird später auf die Zwischenfrucht aufgebracht. Dann wird alles flach in den Boden eingearbeitet. Die Mikroorganismen unterstützen den Verrottungsprozess und stellen die Nährstoffe der nachfolgenden Kultur zur Verfügung“, so Heck.

Ein Spaten und eine Bodenson­de sind immer dabei, wenn der Landwirt auf seinen Äckern unterwegs ist. Regelmäßig schaut er sich den Boden an, begutachtet das Wurzelwachstum, riecht an der Erde und kontrolliert ihre Lockerheit. „Die Erdkrümel sollen rund und nicht mehr eckig sein. Das ist ein gutes Zeichen.“

Helmut Heck betreibt seine Landwirtschaft im dritten Jahr regenerativ. „Die Pflanzen sehen vitaler aus, trotz der Trockenheit“, stellt Heck fest, „und der Boden lässt sich leichter bearbeiten.“ Mit dem Dinkelertrag ist er zufrieden. Nun bleibt abzuwarten, wie die Maisernte ausfällt. Doch der Ertrag allein ist für den 56-Jährigen nicht entscheidend: „Ich möchte langfristig eine Verbesserung des Bodens erreichen.“

