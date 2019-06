Polizei und Verfassungsschutz sind keine festen rechtsextremistischen Strukturen im Landkreis bekannt. Kommunalpolitiker lassen sich durch den Mord an Walter Lübcke nicht einschüchtern.

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) durch einen mutmaßlichen Rechtsextremisten stellt sich vielen Menschen die Frage, wie es um die Gefahrenlage für Kommunalpolitiker und weitere Vertreter des Staats in der Region bestellt ist. Das zeigt unter anderem eine Online-­Umfrage dieser Zeitung: Demnach befürchten 58 Prozent der Teilnehmer an der nicht repräsentativen Umfrage die Zunahme des Terrors von rechts. Durch die in der letzten Woche bekannt gewordenen erneuten Morddrohungen gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Altena hat diese Frage weitere Brisanz bekommen.

Graffiti Stuttgarter Straße „Support Sea Watch“: Neues Graffito auf der Weilertunnel-Wand in Schwäbisch Hall Ein neues Graffito ziert die Spritzbetonwand an der Stuttgarter Straße. Es ist das zweite auf der hohen grauen Fläche.

Laut Kurt Wackler, Bürgermeister der Gemeinde Satteldorf und Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags, hat es Drohungen gegen Kommunal­po­litiker aus dem Landkreis selbst zu den Hochzeiten der Flüchtlingskrise 2015 nicht gegeben. „Mir sind keine derartigen Vorfälle bekannt“, sagt Wackler. Die Frage, ob es aktuell eine Gefahrensituation gebe, beantwortet er mit einem klaren „Nein“. Er stellt aber klar, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet sei. „Sollte etwas Vergleichbares wie Drohungen auftreten, sind unverzüglich die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten“, rät er. Umgehend solle auch Anzeige erstattet werden. Einschüchtern lässt sich der Bürgermeister durch den Mord an Lübcke nicht. Er fordert eine umfassende Aufklärung auch der Drohungen und stellt eines klar in Richtung der Strafverfolgungsbehörden: „Es bleibt zu hoffen, dass den bekannt gewordenen Fällen mit größtmöglichem Nachdruck und allen rechtlichen Möglichkeiten nachgegangen wird und das Ganze nicht nur ein Thema für die Medien ist.“

Wenige Einzelfälle

Die aktuellen Ereignisse hinsichtlich der Gewalt gegenüber Kommunalpolitikern berühren auch die Landkreisverwaltung. „Ganz allgemein machen wir im Landratsamt Schwäbisch Hall die Erfahrung, dass in den letzten Jahren eine Gewaltbereitschaft nur in wenigen Einzelfällen vorhanden war“, sagt Steffen Baumgartner, Leiter des Stabs des Landrats und der Kommunalaufsicht. Weiter ins Detail gehen will er nicht. Bei verbalen Entgleisungen oder gar körperlicher Gewalt beziehungsweise ernst zu nehmender Gewaltandrohung sei für seine Behörde „die rechtliche Hand­habe das Aussprechen eines Hausverbots“. Dies sei in der Vergangenheit nur in wenigen Einzelfällen erteilt worden.

Mord an Walter Lübcke Tatverdächtiger Stephan E. soll Mord gestanden haben Der tatverdächtige Stephan E. soll den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden haben.

Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart kann auch nicht von Drohungen gegen Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Bündnis 90/Die Grünen) und seinen Vorgänger Johannes Schmalzl (FDP) berichten. „Persönliche Drohungen gegen die beiden Herren sind uns nicht bekannt“, sagt Stefanie Paprotka von der Pressestelle des RPs. „Wir sehen auch aktuell keine Gefahrensituation.“ Dafür findet Reimer deutliche Worte zum Mord an seinem Amtskollegen. „Der Mord an Walter Lübcke, den ich aus mehreren Begegnungen persönlich gekannt habe, und auch der Hass und die Häme im Netz haben mich schockiert und tief getroffen“, so Reimer. „Freie Meinungsäußerung ist ein hohes und unverzichtbares Gut.“

Ein vielfältiges Feld

Im Landkreis Schwäbisch Hall sind der Polizei aus den vergangenen Jahren sowie aktuell keinerlei Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker bekannt. „Natürlich gab und gibt es bei uns auch unschöne und kritische Kommentare und Mails, die zum Teil auch mit Strafanzeigen geahndet werden mussten“, sagt Bernd Rauner, Leiter vom Staatsschutz beim Polizeipräsidium Aalen. Er nennt hier die Tatbestände Volksverhetzung, Bedrohung oder Beleidigung. Das Internet werde auf Hinweise zur Erkennung von Gefahrenpotenzialen untersucht, aber es sei leider „ein vielfältiges Feld“. „Wir haben zurzeit auch keine Hinweise auf strukturierte rechtsextremistische Gruppen im Landkreis Hall“, so Rauner. „Natürlich gibt es aber auch Einzelpersonen, die wir im Visier haben.“ Zu diesen könne man aus datenschutzrechtlichen Gründen aber keine Aussagen machen.

Schwer zu prognostizieren

Für das Land Baden-­Württemberg und explizit für den Landkreis Hall lägen derzeit keine konkreten Erkenntnisse vor, aus denen sich eine erhöhte Gefährdung für Personen in der Kommunal- und Landespolitik ergebe, ergänzt Horst Haug von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Landeskriminalamts (LKA). „Dennoch kann eine solche nie absolut ausgeschlossen werden. Gerade kontroverse politische Diskussionen können ein erhebliches Konfliktpotenzial bergen und dazu führen, dass Personen des öffentlichen Lebens für ihre Werte, Ansichten und Entscheidungen angefeindet werden“, so Haug. Neben verbalen Anfeindungen müsse hierbei im Einzelfall leider auch mit Sachbeschädigungen oder gar mit körperlichen Angriffen gerechnet werden. Darüber hinaus bestehe auch die Gefahr durch irrational handelnde oder psychisch kranke Menschen, deren Taten sich jedoch „einer polizeilichen Prognostizierbarkeit“ völlig entziehen würden.

Entenrennen Schwäbisch Hall Rund 7500 Enten schwimmen im Kocher um die Wette Round-Table-101 organisiert sein zweijährliches Entenrennen. Beginn ist am Sonntag, 11 Uhr, am Globe.

Ablehnung des Systems

Die Flüchtlingskrise war für die rechtsextremistische Szene ein wichtiges Thema, das die Agenda der internen und externen Kommunikation massiv bestimmt hat. „Hierdurch wurde nicht nur die Ablehnung des politischen Systems deutlich. Es wurde auch teilweise massive Kritik an den Medien und den Politikern geäußert, die für die Zuwanderung verantwortlich gemacht werden“, erklärt Georg Spiegelberg, Pressesprecher des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV). Seiner Behörde seien in jüngster Zeit aber keine konkreten Fälle bekannt geworden – auch nicht im Landkreis Hall –, in denen Kommunalpolitiker durch Rechtsextremisten bedroht wurden. „Das ist jedoch kein Anlass zur Entwarnung“, sagt Spiegelberg. Die in Baden-Württemberg über die Jahre „relativ stabile Zahl von gewalt­orientierten Rechtsextremisten“ – 2018 waren es 770 – verdeutliche eine grundsätzliche Gefährdung, die von diesem Personenkreis ausgehe.

Gewaltorientiertes Spektrum

Ein Arbeitsschwerpunkt des LfV sei die Bearbeitung dieses gewalt­orientierten Spektrums. „Gewalttaten gehen nicht unbedingt von Gruppen aus“, sagt Spiegelberg. „Auch Einzeltäter ohne eine Anbindung an eine organisierte rechtsextremistische Szene können Gewalttaten verüben.“ Folglich lasse das reine Vorhandensein rechtsextremistischer Gruppen keinen automatischen Rückschluss auf möglicherweise bevorstehende Gewalttaten zu. Auch Spiegelberg rät: „Personen, die sich von Rechtsextremisten bedroht fühlen, sollen sich grundsätzlich an die Polizei wenden.“

Das könnte dich auch interessieren:

Brand am Bahnhof Gaildorf Feuerwehr muss Bremsen an S21-Güterzug löschen Die Feuerwehr musste am Bahnhof Gaildorf West die Bremsen eines Güterzugs löschen. Die haben für Brände bei Fichtenberg gesorgt.

Schlange in Wallhausen 58-Jähriger findet Königspython in Treppenhaus Ein Wallhausener hat am Dienstag in seinem Treppenhaus unerwartete Bekanntschaft mit einer Königspython gemacht.