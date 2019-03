Kommune Rathaus bald mit neuen Gesichtern

Stimpfach / rama

Bislang hat die Gemeinde Stimpfach mit Kämmerer Wilhelm Hanselmann nur einen Amtsleiter. „Wir sind wohl die einzige Gemeinde in dieser Größenordnung, die nur einen hat“, will Bürgermeister Matthias Strobel an diesem Zustand schnell etwas ändern. Bereits vor über einem Jahr hat der Gemeinderat die neue 100-Prozent-Stelle genehmigt.

„Wir nutzen diese Chance und werden viele Dinge umstrukturieren“, so Strobel. Der Leiter des Hauptamtes soll sich überwiegend um das Tagesgeschäft kümmern, „Die Unterstützung ist dringend notwendig. Das Tagesgeschäft läuft zwar, aber vor allem bei Planungen von Projekten ist in letzter Zeit einiges angelaufen“, will der Bürgermeister Aufgaben neu verteilen, um sich gerade für diese längerfristigen Themen mehr Freiraum beziehungsweise Zeit zu verschaffen.

Vielfältige Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des neuen Hauptamtsleiters gehören das Personalwesen, Rechtsangelegenheiten, Wahlen, Standesamt, Bestattungswesen, Bauamt, Vermietung und Verpachtung sowie die Obdachlosen- und Asylantenunterbringung. Die Bewerbungsphase für die Stelle läuft noch, Bewerbungsschluss ist am 11. März. „Danach werden wir uns auf zwei, drei Kandidaten festlegen, die sich dann dem Gemeinderat vorstellen werden“, erklärt Strobel. In diesem Gremium wird schließlich darüber abgestimmt, wer die Stelle letztlich bekommt.

Und noch ein weiteres neues Gesicht wird man demnächst im Rathaus treffen können, Gabriele Gehring vom Sekretariat wird sich beruflich verändern. Für sie wird ab Juli eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger gesucht.