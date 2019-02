Kommunen Rampe steht nicht mehr im Weg

Gerabronn / Harald Zigan

In Gerabronn könnte man einen weisen Ratschlag des biblischen Königs Salomo derzeit ganz gut gebrauchen. In der Frage der künftigen Gestaltung des Kirchplatzes mitten in der Stadt prallen nämlich die Interessen der bürgerlichen und der kirchlichen Gemeinde aufeinander.

Die schon seit Monaten geführte Debatte dreht sich um eine vom Kirchengemeinderat gewünschte Rampe für den barrierefreien Zugang in die Peter-und-Paul-Kirche, die allerdings im Stadtrat auf wenig Gegenliebe stößt: Das Bauwerk wäre nach Ansicht vieler Kommunalpolitiker hinderlich für die städtischen Pläne auf dem Areal.

Seit dem Abriss des historischen Kastenamtes im Jahr 2014 klafft auf dem zentralen Kirchplatz eine Lücke, die die Stadt mit einer neuen Gestaltung des Areals schließen will. Die Gunst der Stunde wollte auch die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Gerabronn nutzen und einen schon lange gehegten Wunsch realisieren, der für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen einen mühelosen Besuch des Gotteshauses ermöglichen würde.

Denkmalamt bestimmt mit

Nach etlichen Konsultationen des Landesdenkmalamtes stand für den Gerabronner Kirchengemeinderat schließlich fest, dass für eine stählerne Rampe im Grunde nur ein Verlauf von der Sakristei auf der Westseite, um zwei Ecken herum zum Haupteingang der Kirche mit einer Treppe auf der Nordseite, möglich sein kann – wenn überhaupt: Die Denkmalschützer haben offenbar auch in diesem Fall Bedenken, ihnen wäre eine geradlinige Rampe weitaus lieber, wie es in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments hieß. Eine Rampe an anderer Stelle lehnte die Stuttgarter Behörde ohnehin kategorisch ab, ebenso wie einen alternativen Eingang oder Mauerdurchbrüche.

Die Stadt wiederum möchte sich möglichst alle Optionen für die künftige Gestaltung des Kirchplatzes offenhalten. Etliche Gemeinderäte befürchten, dass eine Rampe auf dem ohnehin beengten Kirchplatz diesen Plänen buchstäblich im Wege stehen könnte. Nach Ansicht des Kirchengemeinderates wiederum, der auch eine Lösung per Lift prüfte und wieder verwarf, wäre der Platzbedarf für eine Rampe nur geringfügig größer und würde die kommunalen Pläne so gut wie nicht tangieren. Damit zeichnete sich ab, dass der Gemeinderat den Bauantrag der Kirche höchstwahrscheinlich ablehnen wird. Zu einem Votum gegen die Rampe, die überdies komplett auf städtischem Grund erstellt werden müsste, kam es allerdings nicht: Einen Tag vor der Sitzung des Stadtparlaments zog die Kirchengemeinde ihren Bauantrag zurück, wie Bürgermeister Christian Mauch bekannt gab: „Wir sollten das Thema Rampe dennoch im Hinterkopf behalten“, sagte der Rathauschef.

„Ein Fremdkörper“

Stadträtin Heidegret Mayer sah durchaus die „missliche Situation“ der Kirchengemeinde, die sich „jahrelang mit dem Thema beschäftigt und auch schon Geld gesammelt hat“. Derzeit gebe es aber keine Möglichkeit, „eine Rampe hinzubekommen“. Nach Ansicht von Stadtrat Markus Autenrieth hat der Kirchengemeinderat „eine gute Entscheidung gefällt – die Rampe in dieser Form wäre ein Fremdkörper gewesen und hätte uns vor unlösbare Probleme gestellt“. Die Stadt müsse jetzt aber auch „Entgegenkommen zeigen“.

Möglicherweise gibt es noch eine Lösung für das Rampen­problem: Bei einer Bürgerversammlung im Juni oder Juli wird das Architekturbüro Knorr und Thiele die Pläne für den Kirchplatz vorstellen. Dabei sollen auch Anregungen und Ideen aus der Bürgerschaft gesammelt werden. In Gerabronn bestehe großes Interesse an der Gestaltung des Platzes, wie Stadtrat Gerhard Ellinger sagte. „Auch die Kirchengemeinde sollte sich weiter daran beteiligen“, ergänzte Heidegret Mayer.

ELR-Antrag gestellt

Das Gerabronner Stadtparlament stimmte überdies zu, dass das Projekt aus dem Komplex „Stadtsanierung“ herausgenommen wird und stattdessen ein ELR-Zuschussantrag gestellt wird, mit dem eine weitaus höhere Förderung erzielt werden könnte. Der Startschuss für das neue Angesicht des Kirchplatzes könnte dann frühestens im Sommer 2020 fallen.