Wasserversorgung Quellen sind eingebrochen

Stimpfach / Ralf Mangold

Rege Diskussionen gab es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Neukalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2019 bis 2021. Der Wasserzins soll erneut angehoben werden, obwohl Stimpfach jetzt schon mit 2,78 Euro je Kubikmeter den höchsten Preis im Vergleich mit anderen Gemeinden im Altkreis Crailsheim verlangt. In Satteldorf am anderen Ende des Tableaus beispielsweise beträgt der Preis lediglich 1,70 Euro je Kubikmeter.

Grund für den hohen Wasserzins in Stimpfach ist die anhaltende Trockenheit. Deshalb sind die meist oberflächennahen Quellen eingebrochen, und der Fremdwasserbezug wurde dadurch deutlich gesteigert. Zudem gab es durch die steigenden Fixkosten und durch den Rückgang der Wasserverbrauchsmenge sowie die damit verbundenen Mindereinnahmen beim Wasserzins bereits im Vorjahr ein Minus, das die Gemeinde durch kostendeckende Gebühren nun ausgleichen will.

Defizit muss ausglichen werden

Dies heißt im Klartext, dass in der nächsten Drei-Jahres-Periode ein Überschuss von rund 16 000 Euro erwirtschaftet werden muss, um das Defizit auszugleichen. Die Gemeinde darf bei der Wasserversorgung weder Gewinne noch Verluste machen.

Bei der Kostenplanung geht die Finanzverwaltung allerdings davon aus, dass sich die Niederschläge wieder normalisieren und sich die Quellen erholen. „Wir werden wegen der Eigenwasserversorgung wohl immer Spitzenreiter beim Wasserzins bleiben“, so Bürgermeister Matthias Strobel. Einzige, nicht kurzfristig durchführbare, Alternative sei der Anschluss an einen Wasserverband und damit der Verzicht auf die eigene Wasserversorgung.

„Die Eigenwasserversorgung ist ein hohes Gut, dass man nicht so einfach aufgeben sollte“, so Kämmerer Wilhelm Hanselmann, „jedoch ist dies bei geringer Quellschüttung von den Bürgern teuer zu bezahlen.“ In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen soll das Thema „Eigenwasserversorgung“ deshalb noch einmal ausführlich diskutiert und darüber abgestimmt werden, ob sie wirtschaftlich noch tragbar sei.

Fixkosten machen Großteil aus

Die Fixkosten machen einen Großteil bei der Wasserversorgung aus. Damit der Wasserzins nicht exorbitant steigt, schlug die Finanzverwaltung vor, die Grundgebühr, entsprechend einem Fixkostenanteil, zu erhöhen. Der Vorschlag lautete, jene von 37,68 Euro auf 73,20 Euro im Jahr beinahe zu verdoppeln. Dadurch müsste der Wasserzins nur um zwei Cent angehoben werden und bliebe relativ konstant. Diesem Vorschlag folgte das Gemeindegremium jedoch nicht. Sparsamer Umgang mit der Ressource solle auch weiterhin belohnt werden. Zudem sei dieser Grundpreis eine überproportionale Belastung für Kleinabnehmer.

Nach reger Diskussion einigte sich der Gemeinderat in einem ersten Schritt auf eine Erhöhung des Fixkostenanteils auf 40 Prozent der kalkulatorischen Kosten, die Grundgebühr steigt somit von 37,68 Euro im Jahr auf 59,88 Euro. Der Wasserzins beläuft sich zukünftig auf 2,90 Euro (vorher 2,78 Euro) je Kubikmeter.

Schmutzwasser wird teurer

Kostendeckende Gebühren sind für die Abwasserbeseitigung vorgeschrieben. Eine Unterdeckung gab es im Jahr 2015. Jene muss nun innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgeglichen werden. Die Schmutzwassergebühr wird deshalb in den nächsten zwei Jahren von 2,99 Euro je Kubikmeter um fünf Cent erhöht. Für das Jahr 2021 beträgt die Gebühr dann aber nur noch 3,01 Euro je Kubikmeter. Grund für die sanfte Erhöhung sind steigende Kosten der Kläranlage für Unterhaltung sowie für die Verbrauchs- und Betriebsmittel.

Die Niederschlagswassergebühr hingegen sinkt leicht von 0,27 auf 0,26 Euro pro Quadratmeter im Jahr. 2021 soll es sogar noch einmal um drei Cent günstiger werden.