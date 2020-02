Zum Interview erscheinen Gudrun Feger und Daniel Fritz in Trainingskleidung. Später gehen die 62-Jährige und der 43-Jährige noch zum Verein ihres früheren Lauf-geht’s-Trainers, das Dienstags-Workout steht auf dem Plan. Für die Bühlertannerin und den Gschwender ist das bereits zum Ritual geworden. Sie haben 2019 an der Lauf-geht’s-Aktion der SÜDWEST PRESSE Hohenlohe am Standort Fichtenberg teilgenommen – und machen auch nach dem Programm weiterhin Sport.

Wieso habt ihr euch vor einem Jahr dazu entschieden, bei Lauf-geht’s mitzumachen?

Gudrun Feger: Ich habe mich dafür entschieden, weil ich auf der Suche war, was ich sportlich mache. Auch, um meinen Bluthochdruck in den Griff zu kriegen. In der Gruppe zu trainieren und die ganzheitliche Betreuung und die Ernährungsumstellung haben mich angesprochen.

Daniel Fritz: Ich habe auch überlegt, wie ich mich sportlich wieder aktivieren kann, mehr zu tun. Ich habe die Anzeige dann in der Zeitung gelesen und spontan gedacht: Da meldest du dich an.

Wie seid ihr mit den Trainingsplänen von Dr. Feil zurechtgekommen?

Feger: Beim Donnerstagstraining war ich bis auf einmal eigentlich immer da. Und unter der Woche haben wir ja nach unserem Tagebuch trainiert. Da habe ich manchmal schon den einen oder anderen Tag verschoben oder auch mal etwas nicht gemacht. Mit der Zeit wurden wir dann immer schneller und das Laufen fiel einem leichter. Später hatte ich auch eine Mitläuferin, die Martina.

Fritz: Ich habe, glaube ich, auch nur in Urlaubszeiten gefehlt. Zu Hause habe ich ehrlicherweise schon weniger gemacht, als im Trainingsplan vorgesehen. Zwei oder drei Trainingseinheiten pro Woche. Viermal, wie vorgesehen, habe ich eigentlich nie geschafft. Das war auch die Ansage unseres Trainers: Leute, wenn ihr dreimal trainiert, ist das schon gut.

Habt ihr durch die Aktion abgenommen?

Fritz: Ich habe fünf Kilogramm abgenommen. Ich dachte, wenn du ein paar Kilos abnimmst, dann ist das schon gut und geht in die richtige Richtung. Ich würde jetzt aber tatsächlich gerne noch mal ein bisschen abnehmen.

Feger: Ich habe zwölf Kilogramm abgenommen. Jetzt sind es nach Weihnachten ehrlicherweise elf (lacht). Und ich konnte meine Bluthochdruckmedikamente komplett absetzen. Das war nach ungefähr zwölf Wochen. Ich hatte einen Plan von Dr. Feil und es hat funktioniert. Ich habe sie quasi stückweise reduziert. Das hat er auch gesagt: Das funktioniert durchaus, wenn man sich eben an Training und Ernährungsumstellung hält.

Hast du dich dadurch besser gefühlt und konntest freier laufen?

Feger: Ja. Ich hatte das Gefühl, man kriegt so eine Freiheit. Der Brustkorb geht plötzlich auf und man hat eine ganz andere Dynamik. Ich habe mich durch die Medikamente ein bisschen gebremst gefühlt. Das Laufen hat mich dann immer noch fitter gemacht.

Im September seid ihr in Ulm einen Halbmarathon gelaufen. Wie habt ihr das erlebt?

Feger: Mein Ziel war immer: durchkommen, ankommen. Das einfach mal zu erleben. Ich bin dann eine Zeit gelaufen, das hätte ich mir nie ausgedacht. Zwei Stunden, 23 Minuten und noch etwas. Du warst ja sogar noch schneller.

Fritz: Ja, zwei Stunden und sieben Minuten waren das, glaube ich. Aber die letzten fünf, sechs Kilometer waren schon härter als gedacht. Obwohl eigentlich alles lief wie geplant auf den ersten zehn, zwölf Kilometern. Im Ziel ist die Freude dann natürlich riesig.

Feger: Es war einfach Freude, Glücksgefühle. Ich weiß noch, ich bin auf dich zugelaufen und habe dich in den Arm genommen. Und wir haben dann erst mal ein alkoholfreies Weizenbier getrunken, um aufzufüllen.

Habt ihr euch nach dem Halbmarathon weiter sportlich betätigt?

Feger: Ich habe mir gesagt: Jetzt habe ich so viel erreicht. Das möchte ich stabilisieren. Ich bleibe dabei. Ich bin dann bei meinem Trainer in den Verein eingetreten. Mit Martina laufe ich an den Wochenenden immer noch zehn Kilometer. Und ich habe auch an drei Zehn-Kilometer-Wettkämpfen teilgenommen.

Fritz: Ich gehe auch dienstags zum Training von unserem Coach. Dazu laufe ich samstags oder sonntags früh für mich alleine zehn Kilometer. Mit dem Fußballtraining soll es auch bald wieder losgehen. Ich mache definitiv jetzt wieder mehr Sport.

War es eine gute Entscheidung, bei Lauf-geht’s mitzumachen?

Feger: Für mich hat es sich in allen Bereichen gelohnt. Ich konnte mein Gewicht reduzieren, habe den Blutdruck in den Griff gekriegt, Ausdauer gewonnen und Spaß in der Gruppe gehabt.

Fritz: Auch ich kann es auch nur jedem empfehlen, mitzumachen. Allerdings ist Lauf geht’s natürlich kein Selbstläufer. Man muss den Willen haben, etwas tun.