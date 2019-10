Die Post soll nicht mehr verpflichtet sein, am Montag Briefe zuzustellen, das hat die FDP vorgeschlagen. Die Partei knüpft das an die Vorgabe, dass am Samstag deutlich mehr Briefe ausgetragen werden. Bisher muss die Post 80 Prozent der am Vortag abgegebenen Briefe zustellen. Demnach sollen es dann 95 Prozent sein. Montags landen weniger Briefe in Deutschlands Briefkästen. Briefe müssen am Wochenende transportiert werden.

Was hältst du von dem Vorschlag?