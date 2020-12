Seit dem vergangenen Samstag gelten in Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen für den Tag und die Nacht. Das Polizeipräsidium Aalen kontrolliert deren Einhaltung im Landkreis Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis.

Nächtliche Kontrollen finden dabei zwischen 20 und 5 Uhr stationär an wechselnden Örtlichkeiten sowie mobil statt, um sowohl den fließenden Verkehr als auch Fußgänger zu überprüfen.

Nachdem die Polizei in der ersten Kontrollnacht bereits nur wenige Verstöße gegen diefeststellen und keine Anzeigen verteilen musste, liest sich ihre Bilanz zur Nacht von Samstag auf Sonntag sehr ähnlich. So überprüften 20 Streifenbesatzungen knapp 500 Fahrzeuge und rund, von denen die Mehrzahl einen triftigen Grund für ihren Aufenthalt im Freien hatte. Bei knapp einem Fünftel der Kontrollierten, die unterwegs waren, war dies nicht der Fall. Jedoch zeigten sich alle e, so dass keine Anzeigen nötig waren.