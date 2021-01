Wie die Polizei mitteilt, ist sie aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung auf einen 60-jährigen Waffensammler aus Mutlangen aufmerksam geworden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd fand bei einer Durchsuchung in einem Mehrparteienhaus am 23. Januar knapp 100 erlaubnisfreie als auch erlaubnispflichtige Schusswaffen, die den Bestimmungen des Waffengesetzes und des Kriegswaffenkontrollgesetzes unterliegen. Neben geringen Mengen Schwarzpulver und erlaubnispflichtiger Patronenmunition besaß der Mann außerdem auch eine Vielzahl an Messern und Schwertern.

Die Waffen waren in mehreren unverschlossenen Schränken in der Wohnung des 60-Jährigen sowie im Keller verstaut - so dass diese für Angehörige und andere Bewohner des Hauses frei zugänglich waren.