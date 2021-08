Gleich zweimal ist ein 59-Jähriger aus Obersontheim mit Alkohol am Steuer auffällig geworden. In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel Polizeibeamten in der Gaildorfer Straße in Obersontheim der BMW des 59-Jährigen auf. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Mann wurde daraufhin einer Blutentnahme unterzogen.