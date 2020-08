Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich Anwohner der Ostlandstraße in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr, da eine Nachbarin. Die Frau bedrohte ihre Nachbarn und versuchte, deren Wohnungstüren einzuschlagen. Da sie sich auch von den angerückten Polizisten nicht beruhigen ließ, wurde sie in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sie sich heftig, weshalb die Ordnungshüter ihranlegten. Im Streifenwagen versuchte die Frau, nach einer Polizistin zu treten, zudemsie in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Frau wurde in eine Zelle gebracht und am Sonntagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.