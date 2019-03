Hat der TSV den nicht zum Verschrotten abgegeben?

Nicht schlecht gestaunt hat Gerabronns neuer sportlicher Leiter Julian Riedl, als er dieses Foto von einer Bekannten geschickt gekriegt hat. Bei einer Rundreise durch Afrika hat sie den alten Vereinsbus des TSV Gerabronn in Accra (Ghana) entdeckt und gleich fotografiert. Der Bus dient dort als sogenanntes „Trotro“. Das ist ein Sammeltaxi, um für ein paar Cent von Ort zu Ort zu kommen. In Deutschland wurde der Bus zum Verschrotten abgegeben, weil der TÜV abgelaufen war. Wie er den langen Weg in die Hauptstadt Ghanas gefunden hat, bleibt wohl ein Rätsel.

