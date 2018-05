Frankenhardt Plädoyer für ein vertieftes Miteinander

Frankenhardt / Ralf Snurawa

Mehr gelebte Ökumene wünschen sich die Pfarrer Franz-Josef Konarkowski und Matthias Brix beim ökumenischen Gottesdienst am Sonntag auf dem Burgberg.

Hilf uns, zu begreifen, dass wir einander nicht verstehen können, wenn wir einander ablehnen“ – diesen Satz des Trappisten und Mystikers Thomas Merton hatten Pfarrer Matthias Brix von der evangelischen Christuskirchengemeinde und Pfarrer Franz-Josef Konarkowski von der katholischen Bonifatius- und Dreifaltigkeitskirchengemeinde in Crailsheim dem diesjährigen ökumenischen Pfingstgottesdienst auf dem Burgberg vorangestellt.

In seiner Predigt brachte es Konarkowski am Ende auf den Punkt: Man solle aus dem Geist von Pfingsten einander tiefer und besser verstehen. Gleichzeitig fragte er danach, wo mehr Gemeinschaft gewagt werden könne – vor allem zwischen den beiden Kirchen. Er verwies dabei nicht nur auf den ökumenischen Kirchengemeinderat im Herbst dieses Jahres oder lud Protestanten zu Fronleichnam ein. „Es gibt keine zwei Quellen, die für uns sprudeln“, meinte der katholische Pfarrer und betonte, dass der Gottesdienst zur Einheit aufrufe.

Sonntag für Sonntag sei man in der Dreifaltigkeitskirche und der Christuskirche nur 300 Meter voneinander entfernt, bete und singe Lieder – jeder für sich. Und man treffe sich viel zu selten. Dasselbe gelte für Jugendliche, die auf ihre Firmung oder ihre Konfirmation in den Gemeindehäusern vorbereitet würden. Vielleicht gebe es da in Zukunft Möglichkeiten, das doch besser gemeinsam zu machen, denn: „Jugendliche sind näher beieinander, als wir das oft glauben mögen.“

Franz-Josef Konarkowski führte mit Blick auf Pfingsten, mit „Glaube und Christsein als Werke des Heiligen Geistes“, mit dem Wort Jesu, das man als Christ in den Alltag übertragen solle, die Grunddienste der Kirche in seiner Predigt an.

Dienst am Nächsten

Der Dienst an oder von Gott, also der Gottesdienst, gehöre dazu. Auch – mit Blick auf die Jugendlichen – der Dienst der Verkündigung. Den Dienst am Nächsten nannte er als dritten Grunddienst. Da gebe es die Diakonie oder die Caritas, um Menschen in finanziellen Nöten, mit seelischen Problemen oder in sozialen Schwierigkeiten zu helfen. Da­rüber hi­naus zähle auch das persönliche Engagement von Christen: „Es ist unser aller Aufgabe als Einzelner und als Gemeinschaft, Jesus in der Welt sichtbar zu machen.“

Konarkowski bezog sich

auch auf die Lesung des ökumenischen Gottesdienstes. Matthias Brix hatte da aus dem Johannesevangelium gelesen, vom, so Konarkowski, Verabschieden Jesu von seinen Jüngern und dem Weitergeben des Staffelstabes. Den gelte es auch heute noch aufzunehmen.

100 Besucher trotzen Wetter

Und der Heilige Geist wirke auch auf dem Burgberg, „weil er alle zusammengebracht hat“. Dass Ökumene im Kleinen funktionieren kann, zeigten die Pfarrer in ihrer freundschaftlichen Art des Miteinanders. Und wenn die Posaunenchöre aus Oberspeltach und Honhardt unter der Leitung von Thomas Weidenbacher die Gesänge nicht begleiteten, griff Matthias Brix auch schon einmal zur Gitarre, um für harmonische Grundlagen zu sorgen.

Diese, laut Konarkowski, „bisschen mehr gelebte ökumenische Freundschaft“, bei der Katholiken wie Protestanten gemischt an den Tischen saßen, würde den Pfingstgottesdienst auf dem Burgberg „zum größten und schönsten ökumenischen Gottesdienst im Jahr“ machen. Das bewies auch die Zahl der Besucher. Trotz des regnerischen und kühlen Wetters hatten rund 100 den Weg zum Turm gefunden.