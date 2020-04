Der Vorsitzende des Kreisseniorenrats und stellvertretende Vorsitzende des Landesseniorenrats, Karl-Heinz Pastoors, fordert die Pflegeheime im Kreis auf, nach Lösungen zu suchen, damit Besuche von Angehörigen wieder möglich sind. Es stehe außer Frage, dass ältere Menschen am stärksten durch eine Infektion mit dem Coronavirus bedroht sind. Pflegeheimbewohner dürften jedoch nicht länger abgeschottet werden. „Besuche von Angehörigen und Betreuern müssen unter Einhaltung von verbindlichen Hygienevorschriften möglich sein. Das vielfach praktizierte totale Besuchsverbot in Alten- und Pflegeeinrichtungen bedeutet für die Betroffenen eine unverhältnismäßige Härte und gefährdet deren seelische und emotionale Gesundheit“, schreibt Pastoors.

Auch im Landkreis Schwäbisch Hall berichten Bürger, dass ihre Angehörigen in Pflegeheimen unter Depressionen, mangelndem Lebensmut, Verein­samung und Vernachlässigung leiden, obwohl die Pflegemitarbeitenden sich wirklich aufopfernd um die Schutzbefohlenen kümmern“, so Pastoors.

Gerade Menschen mit Demenz träfen die Besuchsverbote besonders, weil digitale Kontaktmöglichkeiten nicht genutzt werden könnten. Schon nach kurzer Zeit der Isolation könnten noch vorhandene kognitive Fähigkeiten verfallen. Unruhe, Ängstlichkeit und Aggression würden gesteigert. Das seelische Wohlbefinden leide und nachhaltige Schäden entstünden.

„Einsamkeit nimmt Lebensmut“

Sterbebegleitung müsse unter allen Umständen möglich sein, ohne den Besuch zeitlich zu begrenzen. Abschiednehmen und die Regelung der letzten Dinge sind existenzielle Grundbedürfnisse, die nicht einschränkbar sind“, betont Pastoors.

„Angehörige fürchteten, dass Eltern oder Großeltern frühzeitig sterben, nicht an Covid-19, sondern an der Isolation, weil die Einsamkeit ihnen den Lebensmut nimmt“, sagt der Vorsitzende. In einem Schreiben des Landessozialministeriums vom 23. April werde ebenfalls darauf hingewiesen, dass „nahestehende Personen ihre pflegebedürftigen Angehörigen besuchen können, wenn anderenfalls körperliche und seelische Schäden durch eine soziale Isolation drohen, sofern geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen (Schutzkleidung) getroffen werden können.“ Das Ministerium schlage räumlich abgetrennte Besucherräume oder -container vor, die zum Beispiel mit Abtrennungen aus Plexiglas ausgestattet sind.