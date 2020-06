„Die Gemeinde Blaufelden leidet seit vielen Jahren an der Durchgangsverkehrssituation auf der B 290 und auf den abzweigenden Landesstraßen nach Schrozberg (Rothenburger Straße) und nach Gerabronn (Langenburger Straße).“ So lautet der erste Satz eines Petitionsschreibens, das Anwohner im Januar an Landrat Gerhard Bauer gerichtet haben. Am kommenden Dienstag befasst sich der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik mit dem Sachverhalt. Dass der Bau einer Ortsumgehung politisch in absehbarer Zeit nicht durchsetzbar sein wird, ist den Petenten klar. Also fordern sie andere Verbesserungen der Situation.

Doch eins nach dem anderen: Was bemängeln die Anwohner? Die tägliche Lärmbelastung durch das hohe Verkehrsaufkommen mit einem nicht geringen Anteil an Lkw und Traktoren zum Beispiel – gesteigert noch durch häufige Geschwindigkeitsüberschreitungen. „Anwohner können ihren Garten zu den Hauptverkehrszeiten nicht als Freisitz zur Erholung nutzen“, heißt es in der Petition.

Außerdem wird die Tatsache beklagt, dass nur ein einziger Fußgängerüberweg mit Ampel eine sichere Querung der Bundesstraße ermöglicht. Fußgänger, die diesen nutzen wollten, müssten erhebliche Umwege von bis zu 400 Metern in Kauf nehmen – und das auf teilweise sehr engen Gehwegen. Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollatoren seien stellenweise gezwungen, den Bürgersteig zu verlassen und auf die Fahrbahn zu treten. Für Schüler, die mittags häufig das Restaurant „Kalimera“ am Bahnhof besuchten, gebe es keinen sicheren Überweg.

Verwundert über Herbsthausen

Die Anwohner verweisen darauf, dass die Gemeinde immer wieder einen weiteren Fußgängerüberweg bei der Kreisverwaltung beantragt habe, damit aber nie durchgedrungen sei. Begründung: Zu Verkehrsspitzenzeiten wollten zu wenige Fußgänger die Straße überqueren. Die Anwohner zeigen sich verwundert, dass es in Herbsthausen im Main-Tauber-Kreis einen Überweg mit Ampel und zwei stationäre Blitzanlagen gibt. Sie fordern in ihrer Petition an den Kreistag neben einem zusätzlichen Überweg auf Höhe der Zahnarztpraxis Dr. Zolk auch mindestens zwei solche Blitzer, einen bei der Zimmerei Wolfmeyer, einen beim Autohaus Rappold. Eine dritte Anlage halten die Bürger auf Höhe des Aldi-Markts für erforderlich. Außerdem wollen sie eine Tempo-30-Zone zwischen „Life-Force-Fitness“ und Gärtnerei Rüdenauer. Dass seit einiger Zeit in Teilen der Ortsdurchfahrt von Rot am See eine 30er-Zone eingerichtet ist und dass in Riedbach noch im Sommer eine Fußgängerampel zur Querung der Bundesstraße installiert werden soll, dürfte die Blaufeldener Sehnsucht nach einer Lösung nicht kleiner werden lassen.

Margrit und Walter Rappold haben das Petitionsschreiben im Auftrag versandt. Weitere 25 Bürger haben unterschrieben, wobei drei davon die Tempo-30-Forderung nicht unterstützen.

Bürgermeisterin Petra Weber hat Verständnis für die Petition. Einen zusätzlichen Überweg hält auch sie für notwendig, die Querung sei „einfach unheimlich schwierig“. „Und sicher wäre es nicht verkehrt, wenn man öfter scharfe Geschwindigkeitskontrollen macht“, sagt sie. Außerdem sei die Gemeinde gewillt, in absehbarer Zeit einen Lärmaktionsplan auf den Weg zu bringen.

In der Sitzungsvorlage für die Mitglieder des Kreistagsausschusses nimmt das Landratsamt Stellung zu den Forderungen. Nicht alles davon wird den Petenten gefallen. So lehnt die Verwaltung eine Geschwindigkeitsbeschränkung ab. Deren Anordnung sei – ebenso wie die eines Fußgängerüberwegs – nicht Aufgabe des Kreistags, sondern der unteren Straßenverkehrsbehörde, und: „Die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbeschränkung aus Verkehrssicherheitsgründen (…) liegen (…) nicht vor. Für die Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung aus Lärmschutzgründen müsste die Gemeinde Blaufelden ein Lärmschutzgutachten erstellen lassen, wenn eine Verkehrsstärke von über 8200 Fahrzeugen pro Tag beziehungsweise drei Millionen Fahrzeugen im Jahr vorliegt. Nach dem Verkehrsmonitoring der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg wird dieser Wert nicht erreicht.“

Verweis auf Verkehrsschau

Was den Fußgängerüberweg angeht, sei es seit Februar 2019 möglich, einen solchen unabhängig von Querungszahlen an Stellen einzurichten, wo kein anderer sicherer Überweg in zumutbarer Entfernung erreichbar sein. „Allerdings sind die sonstigen Vo­raussetzungen weiterhin einzuhalten, insbesondere müssen ausreichende Sichtbeziehungen vorhanden sein“, schreibt das Landratsamt – und verweist auf die nächste Verkehrsschau, bei der dies geprüft werde.

Für stationäre Geschwindigkeitsmessungen indes gebe es keinen Kreistagsbeschluss. Stattdessen fänden Messungen mit mobilen Anlagen statt. „Im Bereich der geforderten stationären zweiten Anlage (also am Ortseingang Richtung Crailsheim beim Autohaus Rappold, Anm. d. Red.) gibt es eine mobile Messstelle“, so die Verwaltung. Das Landratsamt habe dort im Winter vier Mal über einen Zeitraum von insgesamt sechs bis sieben Stunden am Vormittag gemessen. „Es gab 40 Überschreitungen, davon waren 38 im Bereich einer Verwarnung und zwei hatten einen Bußgeldbescheid zur Folge. Die maximale gemessene Geschwindigkeit lag bei 76 km/h.“

Im Ausschuss soll es keine Abstimmung geben, die Kreisräte werden lediglich um Kenntnisnahme gebeten. Dass trotzdem diskutiert wird, ist durchaus wahrscheinlich – schließlich gehört der Blaufeldener Gemeinderat Kevin Leiser (SPD) dem Kreisgremium an.

Info Der Ausschuss für Umwelt und Technik tagt am Dienstag, 23. Juni, um 15 Uhr im Europasaal in Wolpertshausen.