Frankenhardt Patienten von klein auf wachsen sehen

Frankenhardt / Christine Hofmann

Die Ärztin Dr. Ute Löwel-Wittkamp verstärkt seit Anfang des Monats das Hausarztzentrum Frankenhardt in Gründelhardt.

Ich freue mich, in dieser Praxis gelandet zu sein“, sagt Dr. Ute Löwel-Wittkamp, „das war eine gute Entscheidung.“ Ganz bewusst wollte die Ärztin nach verschiedenen beruflichen Stationen nun wieder in einer Hausarztpraxis auf dem Land praktizieren. „Da ist man nah dran an den Menschen und kann sie von klein auf wachsen sehen.“

Bei dem aktuellen Ärztemangel hätte die 58-Jährige überall Arbeit gefunden. „Die Zeiten haben sich geändert“, bestätigt sie und erinnert sich, dass es zu Beginn ihres Arbeitslebens für junge Ärzte alles andere als rosig aussah auf dem Arbeitsmarkt. „Nach meinem Studium gab es 90 bis 100 Bewerbungen auf eine Arztstelle. Da war man froh, wenn man überhaupt etwas bekam. Heute werden Ärzte überall mit Handkuss genommen.“

Persönliche Kontakte

Doch ihre Wahl fiel auf Frankenhardt – nicht nur, weil sie von dem freundlichen Personal und guten Klima wusste, sondern auch weil sie die Region und einige Frankenhardter aus ihrem abwechslungsreichen Berufsleben schon persönlich kennt.

Ute Löwel-Wittkamp ist in Mannheim geboren. Sie studierte in Heidelberg Medizin und machte ihr praktisches Jahr am Diakonie-Krankenhaus in Schwäbisch Hall. Weitere Stationen ihres Berufslebens waren die Chirurgie am Gaildorfer Krankenhaus und die Innere Medizin am Hohenloher Krankenhaus in Künzelsau. Außerdem arbeitete sie im Gesundheitsamt in Schwäbisch Hall sowie in einer Allgemeinarztpraxis in ihrer Wahlheimatstadt Schwäbisch Hall und in einer Hausarztpraxis in Altenmünster. Von dort aus machte sie auch Hausbesuche bei Frankenhardter Patienten.

„Seit 1986 lebe ich nun in der Region“, sagt die Ärztin. Sie ist mit einem Mediziner verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Ihre Tochter studiert ebenfalls Medizin. „Das liegt bei uns in der Familie“, sagt Löwel-Wittkamp und lacht. Seit einem Monat fährt sie nun also jeden Tag mit dem Elektroauto von Schwäbisch Hall nach Gründelhardt und behandelt Patienten jeden Alters.

Praxis 1980 gegründet

Im Hausarztzentrum Frankenhardt, in dem bislang fünf Ärzte gleichberechtigt praktizierten, mit Löwel-Wittkamp sind es sechs, ist man froh über die Unterstützung, die die neue Ärztin mit vier halben Tagen in der Woche leistet. „Jetzt sind wir gut aufgestellt“, sagt Dr. Philipp Masserer, der die Praxis 1980 gegründet hat und dienstältester Arzt im Landkreis ist. „Frau Löwel-Wittkamp hat eine sehr gute Ausbildung, sie ist hoch motiviert und geht offen auf die Menschen zu. Sie passt gut in unser Team.“

In der Hausarztpraxis werden Patienten aus der Gemeinde Frankenhardt behandelt – unabhängig davon, ob sie privat- oder kassenversichert sind. „Wir nehmen bewusst keine Patienten von außer­halb auf, weil wir uns Zeit nehmen wollen für unsere Patienten“, erklärt Masserer. Anfragen aus anderen Gemeinden gibt es trotzdem immer wieder. „In Crailsheim ist die hausärztliche Versorgung viel schwieriger. In Schwäbisch Hall dagegen haben sich erfreulicherweise Nachfolger gefunden“, so Masserer. Er ist zuversichtlich, dass die Frankenhardter Praxis für die Zukunft gerüstet ist – auch wenn er und Dr. Albrecht Wieland zum Jahresende 2019 in den Ruhestand gehen werden.