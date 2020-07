Der Anrufer war empört: In Tullau verbiete ein Verkehrszeichen an der Abbiegung von der Kreisstraße in den Kocherweg seit Neuestem die Durchfahrt zum Naturschutzgebiet. Damit sei die einzige Parkmöglichkeit vor Ort für Spaziergänger unerreichbar geworden und es würden Strafzettel verteilt, lautete die Beschwerde, die er der Redaktion unserer Zeitung vortrug.

Bärlauch lockt Haller an

Das Kochertal ist in der schönen Jahreszeit ein begehrtes Ausflugs­ziel. Früher hätten nur die Tullauer gewusst, wo dort in Mengen Bärlauch wachse, sagt Matthias Kurz, Geschäftsführer der Tullau Pappen. Inzwischen kämen auch die Haller in Scharen zur Ernte, würden ihre Fahrzeuge auf „chaotische Weise“ möglichst nahe am Wanderweg abstellen und den Lieferverkehr behindern. Ein privater Anlieger klagt über rücksichtslose Parker, die seinem Wohnhaus so dicht auf den Putz rücken, dass er Werkstatttür und Garagentor nicht mehr öffnen könne. Landwirte kämen mit ihren Traktoren ohnehin nicht mehr durch. Nicht einmal ihre eigene Spezies scheinen die motorisierten Ausflügler zu schonen: Wie der Rosengartener Gemeindevollzugsbedienstete Thomas Herkle schon erlebt hat, parken sich in diesem Bereich mitunter Privatfahrzeuge gegenseitig zu. Auch wenn die Beute der Bärlauchjäger inzwischen verblüht ist: Bei Sonnenschein nach Feierabend und am Wochenende sind auf dem Gelände hinter der Pappenfabrik bis dato zuverlässig heilige Blechle zu finden, die auf ihre wandernden Besitzer warten – trotz eines doppelten Durchfahrtsverbots.

An der Waaggasse, die ebenso wie der Kocherweg direkt am Naturschutzgebiet endet, wird die Durchfahrt für Nichtanlieger schon seit Jahren per Verkehrszeichen Nummer 250 untersagt. Am Kocherweg stehe das runde, rot umrandete Schild erst seit einigen Wochen, geben Anwohner Mitte Juni übereinstimmend zu Protokoll. Ein ausgewiesenes Durchfahrtsverbot habe es an dieser Stelle bisher nie gegeben, weiß Matthias Kurz. Die routinemäßige Anfrage beim Landratsamt über den Hintergrund der neuen Regelung führte zu einer überraschenden Antwort: „Das Verkehrszeichen wurde weder von unserer Straßenverkehrsbehörde angeordnet noch von unserem Straßenbauamt angebracht“, teilte Pressesprecher Steffen Baumgartner mit. Man werde hierzu in Kontakt mit der Gemeindeverwaltung Rosengarten als Straßenbaulastträger treten.

„Wir sind davon ausgegangen, dass das Schild ursprünglich vorhanden war, irgendwann von einem Lkw oder Traktor im Vorbeifahren versehentlich abgerissen wurde, und haben es darum ersetzt“, erklärt Bürgermeister Julian Tausch den Vorgang. Die Gemeinde sei mit dem Landratsamt wegen der Angelegenheit im Gespräch.

Happy End für Anwohner

Die dortige Verkehrsbehörde entschied sich dann zügig für eine unbürokratische Lösung: Das Verkehrszeichen sei an dieser Stelle notwendig, da der zunehmende Verkehr an der schmalen Straße den Lieferverkehr der anliegenden Gewerbe sowie der Landwirte mit ihren Fahrzeugen behindert bis unmöglich gemacht habe, schrieb die Pressestelle der Redaktion Anfang Juli. Der Sachverhalt sei nachträglich geprüft und eine entsprechende Anordnung erlassen worden, wodurch das Verkehrszeichen ab jetzt seine volle Wirksamkeit entfalte.

Ein Happy End also für die Anwohner, nicht aber für den eingangs erwähnten Anrufer, der sich wohl über ein „Knöllchen“ geärgert hatte. Rechtmäßig seien die Strafzettel – unabhängig von dem jetzt gültigen Verkehrszeichen – gewesen, betont der Rosengartener Rathauschef. Im Bereich Waaggasse, Kocherweg und des beide Straßen verbindenden Mühlauwegs gelte ein grundsätzliches Parkverbot. Aus Kulanz seien Bußgelder jedoch meist nur verhängt worden, wenn eine Verkehrsbeeinträchtigung vorgelegen habe. Legale Parkmöglichkeiten für Naturfreunde bestünden beim Tullauer Friedhof. Zum Leidwesen von Matthias Kurz haben die Tullau-Touristen aber bereits eine andere problematische Stelle ausgemacht, an der sie ihre Autos kurzfristig zurücklassen: den Firmenparkplatz der Tullau Pappen.