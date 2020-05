Die stärksten Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen sind aufgehoben worden, Restaurants und Geschäfte haben wieder geöffnet. Die Werbegemeinschaft „Hall aktiv“, in der 120 Betriebe zusammengeschlossen sind, will dies nutzen, um mehr Kunden in die Innenstadt zu locken. Vier Wochen lang erstatten die Mitgliedsbetriebe in Kooperation mit den Haller Stadtwerken ihren Kunden die Parkgebühren, immer dienstags und donnerstags. Ausgenommen davon ist der 11. Juni, an diesem Donnerstag ist Fronleichnam und die Geschäfte sind geschlossen.

Schließung war für Betriebe eine „Geduldsprobe“

In einer Pressemitteilung schreibt Hall Aktiv: „Landauf wie landab dürfen fast alle Geschäfte, Restaurants, Cafés und Dienstleister wieder öffnen. Lange hat es gedauert und für viele Betriebe war die Warterei eine Geduldsprobe.“

Gebühren werden für den ganzen Tag erstattet

Die Aktion soll am morgigen Dienstag, 26. Mai, starten. Der Ablauf soll so sein, wie bereits bei der Aktion im Advent, heißt es weiter in der Pressemitteilung: „Die Kunden können sich einen schönen Tag in der Innenstadt machen, bei einem der teilnehmenden Betriebe einkaufen oder verzehren und bekommen als Dankeschön dann die Erstattung ihrer Parkgebühren für den ganzen Tag. So können sie sich richtig Zeit lassen und unsere wiedereröffnete Innenstadt genießen. Bei dem Wetter macht das ja gleich doppelt Spaß.“

Diese Betriebe erstatten deine Parkgebühren

In diesen Läden kannst du dein Parkticket entwerten lassen:

Andrea Gunst Boutique

Apfel Hilfe

Brauerei Ausschank zum Löwen

Buchhandlung Eva

BW Bank

dm Drogeriemarkt

Dreikönig Apotheke

Esprit Store

Gustav Kachel GmbH

Goldschmiede Dürr

Haller Tagblatt Shop

Herrenmode Schumacher

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsges. mbH

Hörakustik Vogelmann

Kornhausscheunen Schwäbisch Hall

Kosmetik + Figur Sabine Reimers

Leder Vogt GmbH

Löwen-Apotheke

Moden Wanner

Naturkost Hall

Optik Buck

Optik Schill

Optik Scholl

Osiandersche Buchhandlung

QmediKo Apotheke

QmediKo ACTIC FITNESS

REWE Ströbel oHG

S´ Hällische

Seifried II

Südwestbank AG

Touristik und Marketing Schwäbisch Hall

Trend Optik