Wenn die Menschen nicht in den Gottesdienst gehen können, muss der Gottesdienst eben zu den Menschen kommen. Das war die Idee von Pfarrer Volker Adler und Vikarin Christin Dinkel von der evangelischen Gemeinde Stöckenburg in Vellberg. „Ein Familiengottesdienst am Wohnzimmertisch mit einer Botschaft zu Ostern zum Mitmachen“, fasst er das Angebot zusammen. Es liegt dem Vellberger Amtsblatt diese Woche bei.

Wie in einem Gottesdienst in der Kirche bezieht sich die Andacht auf eine Bibelstelle: Adler hat sich für den Ostersonntag für einen Vers aus dem Buch Jesaja entschieden, in dem der Prophet aus dem Alten Testament die Auferstehung Jesu schon ahnt. Ostern als „Hoffnung auf Leben – gegen alle unsere Erfahrungen von Krankheit, Leid, Abschied, Tod und Trauer“, heißt es in seiner schriftlichen Andacht. Eine Hoffnung, die in der aktuellen Situation besonders wichtig scheint.

Für die Osterfeier im kleinen Kreis gibt Adler Impulse für ein Gespräch über die Ostergeschichte. „Das ist ähnlich wie das Hausgebet im Advent, wo sich Familien zusammen mit Freunden beim Kerzenschein des Adventskranzes zu Hause zu einem Gottesdienst treffen“, so Adler.

Die letzten Sonntage haben die Glocken um zehn Uhr wie immer zum Gottesdienst geläutet. Adler hielt Gottesdienst – ohne Besucher. Auch am Ostersonntag wird er das tun: Die Osterkerze anzünden, Tageslosung, Psalm, Gebet und Segen sprechen. „Die Menschen sind eingeladen, zu Hause dasselbe zu tun“, erklärt er. Er habe einige Rückmeldungen von Leuten bekommen, die das gut finden, gerade von solchen, „die nicht digital unterwegs sind“, betont er. Täglich um 19.30 Uhr läutet auf der Stöckenburg die Gebetsglocke.

Konfirmation verschoben

Für Gläubige mit Internet gibt es Gottesdienste über Youtube oder – ein spezielles Angebot des Kirchenbezirks Schwäbisch Hall – das Format „Gute Gedanken“ jeden Sonntag um 11 Uhr. Adler findet es schade, dass die meisten älteren Mitglieder seiner Gemeinde nicht mit dem Internet vertraut sind. „Wenn ich eine kleine Gemeinde mit 100 Menschen hätte, würde ich zu Ostern alle anrufen, aber bei 1700 geht das nicht – leider“, bedauert er.

Der Termin für die Konfirmation – sonst 14 Tage nach Ostern – ist auf unbestimmte Zeit verschoben. „Das haben sowohl die Konfirmanden als auch die Eltern ohne Probleme eingesehen“, so Adler. „Mit dem Unterricht sind wir schon durch“, berichtet Vikarin Christin Dinkel, die für die Konfirmation und die Vorbereitungen zuständig ist. Ob der Vorstellungsgottesdienst, den sonst die Konfirmanden gestalten, eine Woche vor der Konfirmation stattfinden kann, sei unklar. „Aber wir haben über die Chatgruppe die Aufgaben an die einzelnen Konfiteams verteilt“, so Dinkel.

Trauungen in der Kirche sind nicht möglich

Fünf für die nächste Zeit geplante Trauungen müssen auf jeden Fall verschoben werden. „Bei den Weiteren warten wir erst mal ab“, so Adler. Wenn sich Paare jetzt trauen lassen wollen, könnte er das unter freiem Himmel mit maximal zehn Personen – wie auch bei Beerdigungen – anbieten. „Aber da hat kein Brautpaar richtig gezogen“, meint der Pfarrer und lacht. Auch taufen darf er zurzeit nicht in der Kirche. „Beerdigungen hatte ich bisher zum Glück keine unter Corona-Bedingungen“, sagt er.