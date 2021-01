Wie die Polizei mitteilt, hat sie am Abend des 21. Januars einen 42-Jährigen auf der Rückfahrt von Gunzenhausen in den Ostalbkreis verhaftet. Zuvor war der Mann in der Ahornstraße in Gunzenhausen im mittelfränkischen Kreis Weißenburg-Gunzenhausen in ein Wohnhaus eingebrochen und hatte Bargeld gestohlen. Die Mitglieder der Ermittlungsgruppe „Wohnungseinbruchsdiebstahl“ der Kriminalpolizei Waiblingen waren dem 42-Jährigen durch umfangreiche Polizeiarbeit auf die Schliche gekommen. Dem Mann werden mehrere Einbrüche im Ostalbkreis zur Last gelegt.

Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen des Mannes dauern an. Am Tag darauf wurde der ungarische Staatsangehörige einem Haftrichter vorgeführt und in eine gebracht. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen des Mannes dauern an.