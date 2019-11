Treffpunkt am Ortsrand Eschachs am Samstag um 10 Uhr. 23 Familien, ausgerüstet mit Spaten, die Kinder warm eingepackt im Kinderwagen oder auf den eigenen kurzen Beinen, lassen sich von dem nassen, grauen Novemberwetter nicht davon abhalten, ihr persönliches Bäumchen einzugraben. Sogar aus Bayern ist eine Familie mit drei Generationen angereist. „Ich kenne Jochen König aus seiner Zeit beim Bund. Da war er in einem Nachbarort stationiert. Er hat damals aus Jux und Tollerei angekündigt, dass er mich, wenn er mal Bürgermeister ist, trauen will“, erzählt Nicole Stegmann aus Großaitingen bei Augsburg.

Und so kam es tatsächlich: Am 13. Oktober 2012 hat König sie mit ihrem Jürgen verheiratet – in Eschach. So nutzt die junge Familie mit ihren Kindern Lukas und Alexandra samt Oma die Gelegenheit, den Freund aus früheren Zeiten zu treffen, um hier ein Bäumchen zu pflanzen. „Man sieht sich ja nicht mehr so oft“, meint Nicole Stegmann. Und wie ist es mit der Pflege des Baumes? „Jochen hat versprochen, sich darum zu kümmern.“

Die Resonanz auf die Eschacher Hochzeitswiese war groß

In Bayern hat König auch den Brauch der Hochzeitswiese kennengelernt. „Weil wir immer wieder Obstbäume fällen müssen, kam mir die Idee, eine solche Wiese mit Obstbäumen hier in Eschach anzulegen“, berichtet er. Er schrieb deshalb alle 70 Paare an, die er in den vergangenen neun Jahren getraut hat. „Die Resonanz war groß. Wir hatten mehr Bewerber als Bäume“, erzählt König.

„Als wir das mitbekommen haben, haben wir uns sofort im Rathaus gemeldet“, erklärt Tobias Schäfer. Das sei eine gute Aktion für die Gemeinschaft und die Natur, ist er sich mit seiner Frau Judith einig. Die beiden schauen genau zu, als Harald Wahl, Vorsitzender des Eschacher Obst- und Gartenbauvereins eine fachkundige Einführung ins Bäumepflanzen gibt. „Da habe ich wohl in unserem Garten einiges nicht ganz richtig gemacht“, meint der junge Familienvater und lacht.

Wahl holt einen Korb aus feinmaschigem Draht. „Was meinst du, wofür wir den brauchen?“, fragt er ein Mädchen, das ihn zusammen mit seinen Eltern aufmerksam beobachtet. „In der Wiese leben Tiere, denen die Wurzeln der jungen Bäume schmecken. Der Draht sorgt dafür, dass sie nicht drankommen“, erklärt er. Er zeigt, wie der Wühlmauskorb um den Wurzelballen seines Demonstrationsobjekts, eines Apfelbaums der Sorte Jakob Fischer, angebracht wird.

Kinder helfen beim Einpflanzen der Obstbäume mit

Die Eschacher Bauhofmitarbeiter haben bereits alle 23 Pflanzlöcher ausgehoben. So muss er nur noch den Baum einsetzen und die Erde wieder einfüllen. „Die dunkle Erde möglichst nah an die Wurzeln“, ist einer seiner Tipps. Damit der junge Baum abgestützt und auch bei Sturm gut im Boden verankert ist, bekommt er zwei Holzpfähle an die Seite gestellt und der Stamm wird als Schutz vor hungrigen Rehen mit Bambusstäben umhüllt. „Es wird alles getan, damit der Hochzeitsbaum Bestand hat, so wie die Ehe Bestand haben soll“, erklärt der Hobbygärtner.

„Und wann haben Sie geheiratet?“, fragt die Reporterin einen jungen Mann, der fortan zusammen mit seiner Frau für einen Zwetschgenbaum verantwortlich ist. „Am 29. April 2017“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ganz erstaunt, wie prompt die Antwort kam, sieht ihn seine Frau an. „Ich hab’s auf dem Schild gelesen“, gibt Tim Dietze lachend zu. Auf der Plakette, die der Bürgermeister für jedes Paar hat anfertigen lassen, stehen die Namen der beiden und das Hochzeitsdatum. Sie kennzeichnet später den Baum.

Die fünfjährige Emily und ihr zwei Jahre alter Bruder Noah helfen eifrig beim Einpflanzen mit: Emily schiebt mit ihren Stiefeln die Erde Richtung Baum. Noah nimmt lieber die Hände. „Ein Regenwurm“, ruft das Mädchen begeistert. „Das ist eine schöne und nachhaltige Aktion, auch für die Kinder“, sagt Mutter Sylvia. Jochen König freut sich über die gelungene Pflanzaktion. „Vielleicht wiederholen wir das in vier, fünf Jahren.“