Ostalbkreis - der flächenmäßig drittgrößte Landkreis in Baden-Württemberg - der Landesregierung mit Aalen und Schwäbisch Gnünd Nachdem der- der flächenmäßig drittgrößte Landkreis in Baden-Württemberg - der Landesregierung mit Aalen und Schwäbisch Gnünd zwei Standorte für Kreisimpfzentren vorgeschlagen hat, gibt es mittlerweile eine Antwort aus Stuttgart. Wie das Landratsamt mitteilt , wird es wohl zunächst allein beim Standort Aalen bleiben.

„Wie wir nun erfahren haben, orientiert sich die Konzeption des Landes für die Einrichtung der Kreisimpfzentren nicht an der Fläche, sondern an den Bevölkerungszahlen der Landkreise“, berichtet Landrat Dr. Joachim Bläse. „Im Ostalbkreis soll demnach nur ein Impfzentrum zum Zuge kommen und zwar in Aalen in der Ulrich-Pfeifle-Halle.“ Ursprünglich war im Ostalbkreis geplant gewesen, die zwei angedachten Kreisimpfzentren als temporäre Bauten auf dem Aalener Greutplatz und auf dem Parkplatz Nepperbergstraße in Schwäbisch Gmünd zu errichten. Die Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle am Greutplatz und die Schwerzerhalle Gmünd waren als Ersatzlösungen vorgesehen gewesen.

„sehr zurückhaltend“ bewertet und dies auch über den Landkreistag Baden-Württemberg mitgeteilt. „Dennoch haben wir die Ulrich-Pfeifle-Halle gegenüber dem Land bestätigt und werden die weiteren Planungen und die Umsetzung mit Hochdruck betreiben“, erklärt Landrat Bläse weiter. Impfstoff Landkreis SHA Impfzentrum kommt nach Rot am See: So läuft die Impfung ab Rot am See Zwar hat das Landratsamt die Entscheidung des Landesbewertet und dies auch über den Landkreistag Baden-Württemberg mitgeteilt. „Dennoch haben wir die Ulrich-Pfeifle-Halle gegenüber dem Land bestätigt und werden die weiteren Planungen und die Umsetzung mit Hochdruck betreiben“, erklärt Landrat Bläse weiter.

Seiner Ansicht nach müsse der Ostalbkreis als großer Flächenlandkreis berücksichtigt werden, sollte sich das Land zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, weitere Standorte für Kreisimpfzentren einzurichten. „Nach Rücksprache mit dem Rems-Murr-Kreis könnten wir uns auch vorstellen, einen weiteren KIZ-Standort gemeinsam zu betreiben“, so Bläse. Was die mobilen Impfteams betrifft, von denen vom Land zwei je Kreisimpfzentrum vorgesehen sind, möchte der Ostalbkreis für eine gleichmäßige Abdeckung des großen Kreisgebietes drei mobile Impfteams einrichten.